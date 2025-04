El acto histórico que enlutará el 55º cumpleaños de Melania Trump, su primera vuelta al sol tras regresar a la Casa Blanca

El Vaticano se prepara para una jornada histórica. Aunque el Papa Francisco pidió un rito sencillo para el día de su funeral, el próximo sábado, 26 de abril, en la plaza de San Pedro se reunirán líderes de todo el mundo para dar el último adiós al Pontífice, quien perdió la vida este lunes, día 21, a causa de un ictus. Uno de los primeros en confirmar su asistencia ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (78 años), quien acudirá junto a su mujer y primera dama, Melania.

Para la exmodelo, el funeral del Papa Francisco se llevará a cabo en una jornada significativa. Este mismo día, Melania Trump cumple 55 años. La eslovena llega a la mitad de la década de los 50 tras su regreso a la Casa Blanca.

"Melania y yo iremos al funeral del Papa Francisco en Roma", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "¡Esperamos estar ahí!", añadió el mandatario horas después de que trascendiera la noticia de la muerte del Pontífice, cuando todavía no se había hecho oficial la fecha del funeral.

Donald Trump y Melania junto al Papa Francisco. Lara Fernández

Siguiendo las estrictas normas de protocolo, este próximo sábado, Melania Trump deberá vestir de luto. Concretamente, un estilismo sobrio y discreto que refleje respeto por el difunto.Tendrá que evitar el uso de joyas llamativas y, si lo desea, puede incluir un pañuelo o velo. Cabe puntualizar que un look de este estilo fue el que llevó la primera dama en su encuentro con el Papa Francisco hace ocho años, durante el primer mandato de Trump.

Fue el 24 de mayo de 2017 cuando la pareja presidencial se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Era la primera gira internacional del magnate, quien también estuvo acompañado por su hija Ivanka (43) y el marido de ésta, Jared Kushner (44). De momento, al funeral del Pontífice sólo están confirmados el mandatario y su mujer.

En aquel encuentro, tanto Melania como Ivanka cumplieron con el estricto protocolo de vestimenta que exige el Vaticano cuando se establece un encuentro con el Jefe de la Iglesia Católica: de negro riguroso, mangas largas y faldas por debajo de la rodilla. Entonces, la eslovena también cubrió su cabeza con un velo.

Se prevé que el próximo sábado asistirá a la plaza de San Pedro con una vestimenta similar. Melania estará de luto el día de su 55º cumpleaños. Al menos durante la celebración del último adiós al Papa. De momento se desconocen sus planes posteriores. Hasta ahora no ha trascendido el tiempo que ella y su marido permanecerán en Roma.

Melania Trump e Ivanka en su encuentro con el Papa Francisco. Lara Fernández

Será un cumpleaños simbólico y no sólo por coincidir con el funeral del Papa Francisco. También por ser una fecha redonda y su primera vuelta al sol tras regresar a la Casa Blanca. Fue el pasado 20 enero, tras la toma de posesión de Trump, cuando Melania volvió a ocupar la residencia presidencial, ubicada en Washington D.C.

Aquella jornada de invierno volvió oficialmente la era Trump. Y con ella, Melania. Una etapa ya conocida, pero que ha traído consigo nuevos proyectos. El 8 de octubre de 2024, la exmodelo eslovena publicó un libro autobiográfico que, a finales de este 2025, llevará su historia a Prime Video. Un gran paso en la proyección pública de la primera dama, que podría mermar con la imagen fría y distante que proyectó en el anterior mandato de su marido.

"Mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero, servir al país", comentó el pasado 13 de enero en una entrevista con el canal Fox, con motivo del documental que prepara y en el que expondrá su vuelta a la primera línea de la política. Sincera como nunca, Melania Trump confesó que en el anterior mandato de su marido sintió que "la gente no la aceptaba". Pero está convencida de que esta transición "será muy diferente".

"Quizás la gente no me aceptaba, no me entendía como quizás hace ahora. No tuve mucho apoyo. Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien", relató la exmodelo, siguiendo la línea que muestra en su biografía.

Su último acto público tuvo lugar el pasado domingo, Día de Pascua, horas antes del fallecimiento del Papa Francisco. "Fue un hermoso día en la Casa Blanca, lleno de alegría y risas, los niños de todo el país se reunieron para celebrar las tradiciones de Pascua. Juntos abrazamos el espíritu de esperanza y renovación, recordándonos a todos la magia que nace de la comunidad, el amor y la promesa de un nuevo comienzo", escribió en sus redes sociales.

Respecto al funeral del Papa, será el primer acto histórico al que acudirá Melania durante el segundo mandato de su marido, Donald Trump.