Kanye West, vestido del Ku Klux Klan y con la esvástica nazi, confiesa que no quiso tener hijos con Kim Kardashian

Kanye West (47 años) vuelve a estar en el foco de la polémica. Ha concedido una entrevista a DJ Akademiks en la que, entre otros temas, ha hablado de su matrimonio con Kim Kardashian (44), a quien ataca duramente.

El rapero está arrepentido de haber dejado embarazada a la socialité, tal y como ha revelado durante su polémica charla, publicada en YouTube este domingo, 30 de marzo. "Fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios", ha confesado Kanye West, quien ahora se hace llamar Ye.

Cabe recordar que la expareja tiene cuatro hijos en común -North (11), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5)- y que en los últimos tiempos han mantenido una batalla por sus vástagos y su proyección pública. Recientemente, de hecho, el rapero difamaba a Kim Kardashian a través de las redes sociales.

"No tengo derechos sobre el nombre ni la imagen", ha expresado ahora el cantante, poniendo el foco en su primogénita después de que el rapero Playboi Carti pidiera hacer una colaboración musical con North.

Durante la misma charla, West también se ha mostrado crítico con Jay-Z (55), marido de Beyoncé (43). Unas palabras que llegan poco después de que el rapero insultara a los hijos de la pareja.

Kanye West ha llegado a la entrevista con un estilismo que ha avivado más la polémica. Ha lucido, concretamente, una camiseta con el nombre del rapero Sean Diddy Combs (55) -acusado de agresión sexual- y un enorme collar con la esvástica. Este último detalle, aunque controvertido, no resulta extraño en él.

"Soy un nazi"; "Me encanta Hitler"; "Puedes conseguir dinero con los judíos, pero siempre van a robar" o "Nunca me disculparé por mis comentarios judíos. Puedo decir lo que me dé la gana siempre. ¿Dónde está mi disculpa por congelar mis cuentas?", son algunas de las frases que ha dejado Kanye West en sus redes sociales.

Kanye West y Bianca Censori en los Premios Grammy. Gtres

Recientemente, de hecho, el rapero puso a la venta una camiseta blanca con una enorme esvástica nazi estampada en su parte delantera. Por ella pide 20 dólares.

El determinado momento, West, además, modificó su polémico atuendo por otro igual de controvertido. Ha reaparecido con una capa y una capucha negra del Ku Klux Klan (KKK), grupo conocido por promover el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

West ha concedido esta entrevista después de que trascendiera que Bianca Censori (30), su actual pareja, buscaba tener un bebé para salvar su matrimonio en medio de continuos rumores de separación.

Censori también ha protagonizado polémicas en los últimos tiempos por su exhibicionismo en espacios públicos. Entre ellos, la alfombra roja de los Grammy. No obstante, la forma de vestir de la australiana podría no ser una elección personal y estaría motivada por unas exigencias de su marido, tal y como publicó en una ocasión el portal TMZ. Entre las condiciones que habría puesto Kanye West al momento de comenzar su relación, entrarían el cierre de las redes sociales de ella, "no hablar nunca y vestir lo que él quiere que vista".