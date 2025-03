Betsy Arakawa, mujer de Gene Hackman, contó que temía que la estuvieran persiguiendo dos meses antes de su muerte

La muerte de Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa, sigue generando inquietantes titulares. Si hace unas horas conocíamos que, más de un mes después de su fallecimiento, los cuerpos de ambos aún permanecen en el depósito de cadáveres de Nuevo México sin ser reclamados por sus familiares, ahora han salido a la luz algunos temores de la que fuera segunda esposa del actor.

Según publica Fox News Digital, el peluquero de la pianista clásica ha revelado que esta le había confesado sentirse "agotada" y que le expresó su preocupación por haber sido seguida un par de veces por un individuo "al que nunca había visto antes".

"Me comentó que un hombre se había estacionado afuera de su portón y los siguió", ha declarado Christopher, el estilista de Arakawa. La pareja de Hackman se percató de que alguien siguió sus pasos el pasado mes de diciembre "en dos ocasiones".

"Una fue cuando fueron a White Rock. Almorzaron allí y el hombre los siguió desde el estacionamiento (fuera de su urbanización cerrada) hasta White Rock", ha deslizado el peluquero de Betsy Arakawa.

Christopher ha explicado con todo lujo de detalles cómo fue su conversación con Betsy Arakawa, quien le narró de manera muy precisa que sentía ciertas sospechas.

Un coche los "había seguido"

"Christopher, me sorprende que seguridad no supiera cómo llegó allí... porque cuando nos fuimos, me di cuenta de que este coche nos había seguido desde la casa hasta White Rock", confesó a su peluquero. Al parecer, ese hombre "había sacado una carpeta con fotos de su marido y quería que las firmara".

La mujer de Gene Hackman compartió con su estilista sus dudas sobre lo que le había sucedido y este ha revelado el relato no solo a los medios de comunicación: también a las autoridades.

Gene Hackman, con su segunda mujer, en una imagen de archivo. GETTY

"Estábamos sentados aquí y dije: 'Qué raro, porque Santa Fe no es un lugar de paparazzi ni nada de eso'", ha declarado el peluquero. "Ella se le acercó y le dijo: 'Le dije que debía ser más respetuoso'".

El que fuera amigo y confidente de Betsy Arakawa ha contado que, en otra ocasión, el mismo hombre de la primera vez siguió al matrimonio a otro lugar. Esta vez les ofreció una botella de vino, pero el matrimonio se negó a aceptar el regalo.

"Dije: '¡Dios mío, Betsy, qué locura! No deberías haberte acercado a esta persona. Me pone nervioso'", ha expresado el estilista. "Sabía a qué conducía eso... Eso es lo que da miedo".

Las autoridades de Nuevo México revelaron el pasado 7 de marzo que Betsy Arakawa murió de síndrome pulmonar por hantavirus (una enfermedad transmitida por ratas), una semana antes que Gene, el 11 de febrero, y que lo más probable es que Hackman estuviera solo en su casa con su esposa muerta durante días. Este, por su parte, falleció por enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, con la enfermedad de Alzheimer como un factor contribuyente significativo.