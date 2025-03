Blake Lively pide al juez que se desestime la demanda por difamación de Justin Baldoni: lo considera una simple venganza

Blake Lively ha emprendido una batalla legal contra el director y coprotagonista de la película 'It Ends With Us' Justin Baldoni Montaje de EL ESPAÑOL.

La batalla judicial entre Blake Lively (37 años) y Justin Baldoni (40) se agrava por momentos. La actriz y su coprotagonista en la película It Ends With Us no paran de enfrentarse en los tribunales de Estados Unidos desde que, en diciembre de 2024, ella lo acusara de acoso sexual durante la grabación del filme. La intérprete acusa también al actor y director de haber sido el artífice de una campaña de desprestigio contra ella.

El último movimiento de Lively, que ha tenido lugar hace 24 horas, tiene que ver con la demanda por difamación que le interpuso Baldoni. Le ha pedido al juez que desestime dicha demanda, al considerar que la está utilizando únicamente como una burda vendetta. Considera que su acto de iniciación procesal es una represalia por hablar públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que ella le imputa, según apunta la prensa estadounidense.

El pasado jueves, 20 de marzo, Lively presentó ante el juez una moción en la que solicita que rechace la demanda con la que Baldoni le pide una indemnización de 400 millones de dólares. Este paso al frente se produce apenas dos días después de que su marido, Ryan Reynolds (48), presentara otra moción de desestimación, solicitando al juez que también lo apartara del caso.

Justin Baldoni, sus socios y su productora, Wayfarer Studios, demandaron al matrimonio formado por Lively y Reynolds, junto con su publicista, alegando que la pareja y su equipo "secuestraron" su película y que intentaron "destruir" su carrera.

Acoso sexual y represalias

Previamente, Lively había acusado a Baldoni y los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje. Según ella, tuvo un comportamiento inapropiado en el set de rodaje y la humilló al hacer comentarios sobre su peso con su entrenador personal. El supuesto comportamiento de su compañero le causó "una angustia emocional severa".

Los abogados de Lively sostienen que la actriz está protegida por una ley de California que prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual. La legislación fue promulgada por el gobernador de California,Gavin Newsom, en octubre de 2023.

Ante las graves acusaciones de Blake Lively, Justin Baldoni no se ha quedado de brazos cruzados. Siempre ha negado las acusaciones de su ahora rival. Y se ha defendido con uñas y dientes. La acusa de intentar "destruirlo" profesionalmente al colaborar con el diario The New York Times en un artículo que hablaba de la denuncia que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó al actor de acoso sexual y represalias. Sobre este asunto, los abogados de la artista argumentan que ella tenía "derecho legal a presentar su denuncia y divulgarla al público", incluyendo a la prensa.

Lively ficha a un exmiembro de la CIA

Baldoni ha ido más allá de las meras acciones legales y ha llegado a difundir el contenido íntegro del conflicto que tiene con la actriz y su marido en una página web. Se trata de The Law Suit Info, lanzado el pasado 1 de febrero, donde incluye dos extensos archivos PDF titulados “Demanda modificada” y “Cronología de eventos relevantes”. En ellos constan un total de 392 folios en los que recoge, punto por punto, la cronología completa de su guerra e incluye mensajes que se intercambió en su día con Lively y con Reynolds.

Aún queda un año para que se celebre el juicio -está programado el 9 de marzo de 2026- y no hay una semana en la que no haya nuevos acontecimientos sobre el caso. Uno de los más recientes lo conocíamos a principios del presente mes de marzo, cuando salió a la luz que Blake Lively ha contratado Nick Shapiro, exsubdirector de personal de la CIA. Tal y como adelantaba Variety, su objetivo es que este "la asesorara con la estrategia de comunicaciones legales para la demanda en curso por acoso sexual y represalias que se lleva a cabo en el distrito sur de Nueva York",