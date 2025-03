Gene Hackman y Betsy Arakawa estaban "realmente solos y vivían bastante aislados en el bosque", según unos amigos

El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, compartieron una vida tranquila y privada, rica en aventuras, arte y amor genuino, antes de que se produjeran ambas muertes de forma inesperada, según recuerdan sus amigos en testimonios que recoge la cadena CNN.

Sus amigos cercanos, Daniel y Barbara Lenihan, han asegurado a la cadena que la pareja, que fue encontrada muerta el pasado miércoles, 26 de febrero, en su casa de Nuevo México, había elegido vivir en una zona tranquila y escondida, en una casa que construyeron sobre 12 acres (unas 4,8 hectáreas) de tierra en las montañas, justo en las afueras de Santa Fe.

"Eran muy reservados y ciertamente lo respetamos", ha manifestado Barbara a la CNN, agregando que Arakawa rara vez usaba teléfonos celulares y generalmente se comunicaba por correo electrónico. "Estaban realmente solos, que era la forma cómo querían vivir".

Gene Hackman y su esposa en un acto público. Getty Images

Las dos parejas se conocieron hace más de 30 años cuando Hackman y Arakawa estaban de visita en Santa Fe y pasaron por una tienda de buceo, donde Hackman vio un dibujo del USS Arizona y Pearl Harbor que Daniel, un arqueólogo submarino, había mapeado.

Hackman quería conocer a Daniel, así que los cuatro fueron a almorzar juntos e inmediatamente conectaron, "y a partir de ahí fue historia", dice Barbara a la cadena estadounidense.

Ella y Arakawa cofundaron Pandora's, una tienda de decoración y muebles para el hogar en Santa Fe que ofrece telas de todo el mundo, así como el trabajo de artesanos locales. Las dos se inspiraron para lanzar el negocio después de que Hackman regresara de Europa central, donde estaba filmando una película en 2001, y trajera "hermosas almohadas de lino", recuerda Barbara.

Había visto a Arakawa por última vez hace tres semanas en Pandora's, pero alega Barbara que la pareja no venía a la ciudad muy a menudo: "Estaban muy, bastante aislados, cuando miras las fotos del bosque y de su casa, así que no era nada raro no haber tenido noticias (de ellos)".

Gene Hackman en un evento, hace unos años. Getty Images

"No salía mucho. Betsy era una esposa maravillosa. Eran muy cercanos, y ella era una buena cocinera y realmente lo cuidaba muy bien", agrega Barbara. "Comían muy bien. Hackman se había hecho un triple bypass, tal vez alrededor de los 60 años, y había estado muy bien de salud desde entonces".

Hasta hace un año, Hackman todavía se movía en bicicleta y Arakawa "le hacía hacer yoga y otras cosas y trataba de mantenerse muy en forma", apunta Barbara. Daniel, que escribió tres libros con Hackman en un período de unos 10 años, sostiene que lo recordará como un "hombre interesante, divertido y muy inteligente".

Barbara, por su parte, describe a Arakawa como "inteligente, ingeniosa y divertida": "Estamos muy sorprendidos y no tenemos idea de lo que pasó, pero nunca hubo problemas entre ellos. Nuestro hijo decía hoy que tal vez nunca haya visto una pareja tan compatible".

El legendario actor, su esposa y su perro fueron encontrados muertos en circunstancias que los funcionarios consideraron "lo suficientemente sospechosas" como para justificar una investigación exhaustiva.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en habitaciones separadas en su casa de Santa Fe, con pastillas esparcidas al lado de Arakawa, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe. Las causas del fallecimiento se desconocen.

Hackman, de 95 años, fue un actor ganador del Oscar conocido por sus papeles en películas como The French Connection, Hoosiers, Unforgiven (Sin perdón) y The Firm (La tapadera). Arakawa, tres décadas menor que Hackman, era pianista.