La ex de Nicolas Cage demanda al actor y al hijo que tienen en común por agresión y lesiones tras "un colapso mental"

El nombre de Christina Fulton no es conocido en nuestro país. Sin embargo, forma parte del star system de Hollywood. Ha trabajado como actriz y productora en varios largometrajes, pero lo que verdaderamente le hizo saltar a la fama fue su idilio con Nicolas Cage (61), con el que mantuvo una relación sentimental entre 1988 y 1991. Fruto de su unión tuvieron un hijo, Weston Cage Coppola , que ahora tiene 34 años. Este ha tenido varios problemas varios con la ley. Y ahora con su propia madre, quien acaba de ponerle una denuncia.

Según informa Los Angeles Times, el pasado martes 18 de febrero Fulton presentó una denuncia civil en el Tribunal Superior de Los Ángeles. En ella alega que su expareja y su hijo le causaron un "daño catastrófico a nivel físico, emocional y económico" debido a un "ataque no provocado de Weston". Los hechos, tal y como recoge su escrito, le provocaron "lesiones que pusieron en peligro su vida”.

La supuesta agresión tuvo lugar el 28 de abril de 2024, después de que Fulton fuera a visitar a su hijo tras recibir "mensajes urgentes de sus amigos" por el "deterioro de su estado mental". En su denuncia relata que "varios de los mejores amigos de Weston se comunicaron conmigo para pedirme ayuda porque Weston estaba atravesando una crisis de salud mental".

"Cuando llegué me encontré con mi hijo, que estaba sufriendo un colapso mental, lo que a su vez se convirtió en una experiencia horrible", revela Fulton. "Siempre he apoyado la idea de ayudar a mi hijo con sus problemas de salud mental. Estoy haciendo todo lo posible para que siga recibiendo el apoyo que necesita".

Fulton describe a su propio hijo como "un luchador profesional de 300 libras (unos 136 kilos)" y como alguien que no está en pleno dominio de sus facultades mentales. Alega que el actor estaba al tanto de la "larga historia de desorden mental y psicológico" de Weston y que tenía pleno conocimiento de sus "agresiones violentas y lesiones", pero continuó permitiendo su mal comportamiento y dándole apoyo económico.

Así, la exnovia de Nicolas Cage no solo acusa a su hijo: también al intérprete por no evitar los actos de violencia de Weston mientras estaba bajo su cuidado. Considera que su actitud como padre deja mucho que desear. Este le ha comprado un piso próximo a su residencia, y "sigue bebiendo con su hijo a pesar de que conoce su problema con las sustancias".

Según la denuncia, Christina Fulton reclama a Cage y Weston una indemnización por daños y perjuicios por el "catastrófico daño físico, emocional y económico que ha sufrido debido a un ataque no provocado por parte de su hijo, Weston". La cifra que pide en compensación no ha sido especificada, de momento.

Ahora, el abogado de Nicolas Cage ha calificado las acusaciones de su expareja como “absurdas y frívolas” y ha enciado un comunicado al diario The Independent en el que no tiene dominio sobre la vida de su hijo: "Weston Coppola es un hombre de 34 años. El señor Cage no controla de ninguna manera el comportamiento de Weston y no es responsable de la supuesta agresión de Weston a su madre".

Por su parte, el abogado de Weston ha explicado que la denuncia de Fulton "parece ser un intento de sacar dinero y llamar la atención". Eso sí, no niegan que el joven sufriera un episodio crítico: "La señora Fulton informó correctamente a los oficiales del LAPD -Departamento de Policía de Los Ángeles- que acudieron al lugar que su hijo estaba en medio de una crisis de salud mental en el momento de este incidente. Trataremos esto de manera apropiada y en un tribunal".

Cabe recordar que Weston Cage Coppola fue arrestado en julio de 2024 por agresión con un arma letal después de haber atacado presuntamente a su madre. Entonces, un agente de policía de Los Ángeles, el oficial Servantes, deslizó a la prensa que Weston "se entregó voluntariamente en la Estación 77 de la policía".

Esto siguió, según el oficial, "a un incidente ocurrido el 28 de abril de 2024, alrededor de las 8:40 p. m., donde Cage estuvo involucrado en un incidente en un edificio de apartamentos en la cuadra 200 de South Main Street”.

"Durante el incidente, Cage golpeó a dos víctimas varias veces, causándoles lesiones. El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió y, después de reunirse con todas las partes, se completó un informe policial. El caso se presentó ante la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles el 26 de junio de 2024. Se presentaron dos cargos de agresión con un arma letal contra Cage, lo que dio lugar a una orden de arresto por delito grave y una fianza fijada en 150.000 dólares", ha revelado Servantes.

Weston Cage Coppola, de profesión músico y actor, es el mayor de los tres hijos de Nicolas Cage. El protagonista de filmes como Leaving Las Vegas o Corazón salvaje es padre de un joven llamado Kal-El Cage, de 18 años, fruto de su matrimonio con Alice Kim, de la que está separado. También tiene una hija, August Francesca Coppola Cage, nacida de su vínculo con su quinta esposa, Riko Shibata .