Shakira estrena canción con nuevo dardo a Gerard Piqué y un guiño a su querido Alejandro Sanz

Shakira (47 años) continúa imparable en el mundo que siempre ha dominado: la música. Este miércoles, 25 de septiembre, la artista lanzó Soltera, un tema que tiene influencias afrobeat y que espera se convierta en un "himno femenino", tal y como informó Sony Music, la discográfica de la que forma parte desde hace años.

"¡Ya salió Soltera!", escribió Shakira en sus redes sociales, donde publicó fotos con la brasileña Anitta (31), la dominicana Natti Natasha (37), la mexicana Danna (29), la venezolana Lele Pons (28) y las modelos Shannon y Winnie Harlow (30).

Justamente, indicó la casa de discos en un comunicado, "la canción ya ha generado gran expectativa en las redes sociales tras la grabación del video en LIV en Miami, con cameos de Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons". "El video será lanzado próximamente", agregó la información.

En Soltera, el que se presume nuevo hit de Shakira y todo el squad de poderosas mujeres latinas, tiene un guiño con su querido amigo íntimo Alejandro Sanz. "Esta nena tiene fans y el corazón partío como Sanz", canta la colombiana. "Muchos son los que me tiran, pero pocos son lo que me dan. Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal. Por razones obvias, al amor le cogí fobia. Perro que me escriba, pantallazo y pa' su novia", dice, enviando un segundo dardo a Piqué, quien presuntamente le fue infiel con su actual pareja, Clara Chía.

La alusión a Gerard Piqué (37) en Soltera es un dardo bastante más liviano que los otros dedicados en canciones anteriores, como Te felicito o Monotonía, convertidas en éxitos globales: "Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, pa' que ese cabrón cuando me vea le duela. Se pasa rico soltera", entona Shak, como la llaman sus amigas, algunas de ellas involucradas en este nuevo tema.

La cantante Shakira en la grabación del vídeo para su nueva canción 'Soltera'. EFE

La artista publica esta canción apenas unas semanas después de ser nominada a tres Latin Grammy en las categorías de Álbum del Año por Las Mujeres Ya No Lloran, Canción del Año por Entre Paréntesis, y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix de Tiësto).

Igualmente, la colombiana iniciará en noviembre su gira por Estados Unidos y Canadá, que incluirá conciertos en Los Ángeles, Miami, Toronto, Brooklyn y Chicago, entre otras ciudades. Por el momento, no hay pensamiento de gira europea.