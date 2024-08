Mariah Carey, completamente devastada: mueren su madre y su hermana el mismo día

Mariah Carey (55 años) afronta el peor momento de su vida. Tal y como ha comunicado este lunes, 25 de agosto, su madre y su hermana han muerto el mismo día. Patricia Hickey y Alison Carey fallecieron el pasado fin de semana, dejando un profundo dolor en la cantante.

"Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", ha comunicado Mariah Carey, completamente devastada, a través de People. La cantante no ha desvelado mayores detalles sobre lo ocurrido.

Hasta ahora se desconocen las causas. No hay información sobre cómo la familia perdió a dos de sus miembros al mismo tiempo. Mariah Carey no ha querido hablar al respecto y ha pedido privacidad para ella y su entorno. La artista, no obstante, sí ha compartido públicamente que estuvo junto a su madre en sus últimos días de vida.

"Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera", he confesado Mariah. "Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento tan difícil", ha concluido en su doloroso comunicado.

Aunque la relación de la cantante con su progenitora fue complicada y con altibajos, en los últimos años zanjaron sus problemas y se mostraron mucho más cercanas. "Mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones", confesó la artista en sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, que publicó en 2020.