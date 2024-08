Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, anuncia su compromiso con su primer gran amor, Alex Gruszynski

Pocas parejas sentimentales hay más emocionadas en estos momentos que la formada por Stella del Carmen (27 años), la hija de Antonio Banderas (64) y Melanie Griffith (67), y su razón de amor, y futuro marido, Alex Gruszynski. La enamorada pareja ha hecho público, hace escasas horas, su compromiso matrimonial. Y Stella del Carmen ha dicho sí.

La joven, feliz y excelsa, ha compartido el emotivo momento de la pedida en su red social Instagram, donde atesora 226.000 seguidores. Junto a la primera fotografía en la que se ve, en primer plano, la fabulosa alianza de pedida y, detrás, el sonriente rostro de Gruszynski, Stella Banderas, como se hace llamar en redes, ha posteado en inglés: "¡Voy a pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!".

Un inesperado anuncio que ha acompañado de un carrusel de imágenes de su historia de amor con el financiero desde que eran pequeños hasta la actualidad. Conviene recordar que Alex es el primer gran amor de Stella, desde que se conocieron en el colegio.

Por el momento, Antonio Banderas no ha reaccionado públicamente al compromiso de su hija, pero sí lo ha hecho Melanie, que no ha dudado en comentar el post con el que la joven ha anunciado que se casa: "¡Os quiero mucho a los dos! Felicidades de nuevo", ha escrito Griffith, embargada por la emoción.

Stella y Gruszynski comenzaron su relación en 2015 y, a pesar de que atravesaron una crisis y rompieron en 2019, tras varios meses separados -en los que la hija de Antonio Banderas salió con Eli Meyer, hijo de uno de los magnates de Hollywood-, la pareja decidió darse una segunda oportunidad a la que ahora ponen el broche de oro con una boda de la que, por el momento, se desconoce ningún detalle.

Stella junto a su pareja, Alex, en la pasada Semana Santa de Málaga.

El futuro yerno de Melanie Griffith se graduó en Business Administration en la Wake Forest University y, posteriormente, se especializó en Finanzas del Sector Inmobiliario, y está completamente integrado en la familia de su ya prometida. De hecho, esta Semana Santa viajó a Málaga con Stella para vivir con su 'suegro' el fervor de las procesiones en nuestro país.

El anuncio de compromiso de Stella ha sorprendido a propios y extraños, pues el entorno de la familia se esperaba antes el casamiento de su padre Antonio con su pareja, Nicole Kimpel (43). Precisamente, de este posible casorio ha hablado recientemente el célebre actor y empresario. "No me quiero casar. Ya me he casado dos veces y me ha salido muy caro", aseguró, tiempo atrás, el actor en ¡HOLA!

Hace unos meses, EL ESPAÑOL entrevistó a Stella, quien se confesó una enamorada de España. "Me encantaría hacer un viaje por carretera y conocer España. O quizá coger varios trenes y ver qué hay más allá. Me encanta todo de España porque es muy diferente a Los Ángeles: la comida, la gente... Suelo venir dos o tres veces al año, pero es complicado encontrar tiempo", expuso.

Se deshizo Stella del Carmen en halagos hacia sus padres, de los que manifestó: "Espero haber heredado el amor y el cariño de mi madre, tiene un corazón muy abierto. De mi padre, la creatividad, porque tiene una mente muy hermosa. Él me ha enseñado a encontrar y aprovechar mi lado más creativo".