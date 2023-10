Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas: "De mi madre he sacado el corazón y de mi padre su creatividad"

Este pasado miércoles, 25 de octubre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se vestía de gala para la presentación del último lanzamiento de Rabat Magic Cosmos. Se trata de un "viaje" a través de cuatro piedras preciosas: el rubí, el diamante, el zafiro y la esmeralda.

Por la alfombra negra desfilaron rostros conocidos de las pasarelas como Eugenia Silva (47 años), Sandra Gago (28) y Jaydy Michel (49). Pero sin duda, quien más brilló en el photocall fue Stella del Carmen Banderas (27), hija de Antonio Banderas (63) y Melanie Griffith (66).

A pesar de sus raíces españolas, la hija de los actores no se desenvuelve del todo bien con el idioma y prefiere responder en inglés, aunque entiende a la perfección el español. Algo nerviosa por lo que supone estar en un evento como este, Stella del Carmen ha recibido consejos de su padre, a quien espera ver en su breve estancia en Madrid.

Stella del Carmen Banderas en un evento de Rabat.

¿Cómo se siente al formar parte de este evento de Rabat?

Me siento genial, estoy muy feliz de poder estar aquí. No suelo venir a Madrid muy frecuentemente, pero estoy nerviosa de formar parte de esta noche tan especial de la mano de Rabat, ya que es una empresa de herencia española, que se centra en la familia y en la calidad. Eso me encanta. Además, todas sus piezas son preciosas y tienen un gran significado detrás.

Ha comentado que de España solo conoce Madrid y Málaga.

¡También conozco Ibiza! De hecho, he hablado sobre el tema con mi madrina. Me encantaría hacer un viaje por carretera y conocer España. O quizá coger varios trenes y ver qué hay más allá. Me encanta todo de España porque es muy diferente a Los Ángeles: la comida, la gente... Suelo venir dos o tres veces al año, pero es complicado encontrar tiempo.

¿Se ha planteado mudarse a España?

De momento, no. Si trabajo con mi padre otra vez en el futuro, quizás sí que me mude. Estoy muy arraigada en Los Ángeles.

¿Cómo se siente esta noche?

Lo más importante es que me siento cómoda, porque echo la vista atrás y veo que no me he sentido bien en algunas alfombras rojas porque no estaba a gusto con lo que estaba llevando. Estar aquí no es algo que me guste hacer de forma profesional, porque prefiero estar detrás de las cámaras, pero me siento mucho mejor ahora.

¿Qué consejo le ha dado su padre, Antonio Banderas?

Él está muy feliz de que esté aquí esta noche. Sabe que me pongo nerviosa durante las entrevistas y él es el mejor haciéndolas. Me aconsejó que intentara mantener la calma, así que ahora con vosotros estoy trabajando en ese tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RABAT Jewels & Timepieces (@rabatjewellery)

Respecto a la moda, ¿en qué se parece a tu madre, Melanie Griffith, y su hermana, Dakota?

Tenemos gustos muy similares. Nos gustan las cosas como antiguas, estilo vintage. Nos sentimos atraídas por las cosas que antes pertenecían a otras personas, porque para mí tienen un significado más profundo detrás.

¿Cuál es la joya que guarda con más cariño?

Tengo muchas joyas que mi padre le regaló a mi madre y que son muy especiales. Conservo sus anillos de bodas, pero no los llevo porque me da miedo desgastarlos o perderlos y los tengo guardados.

¿Qué cree que ha heredado de cada uno de ellos?

Espero haber heredado el amor y el cariño de mi madre, tiene un corazón muy abierto. De mi padre, la creatividad, porque tiene una mente muy hermosa. Él me ha enseñado a encontrar y aprovechar mi lado más creativo.

¿Se ha planteado escribir una autobiografía sobre tu vida?

No creo que nadie esté interesado en leerla. De momento, no. Pero quizás en un futuro. Sí que escribo para mí, en un diario.

¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales?

He comenzado a dirigir y ya he terminado de grabar dos cortos. Ahora estoy trabajando en otro y es el camino que quiero seguir. Me encanta estar detrás de la cámara y es lo que estoy haciendo.

