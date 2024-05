La tormentosa vida de Amy Winehouse, marcada por las adicciones: de su tóxico amor a morir por exceso de alcohol

Back to Black fue el segundo y último disco de Amy Winehouse. El que la catapultó como estrella del soul, el que le otorgó cinco premios Grammy en la misma noche y el que ahora da nombre a su película biográfica. El largometraje se estrena en cines este viernes, 31 de mayo, para rendir homenaje a la artista. El film cuenta su historia. Con sus éxitos, pero sin olvidar sus tormentos.

A Amy la fama se le vino encima. Era vulnerable y no pudo soportar la cara B de ser una celebrity. A los sacrificios que implica estar en la industria de la música se sumaban sus adicciones, que acabaron con su vida. La cantante falleció con sólo 27 años por una intoxicación etílica letal, según indicó el informe forense.

Tres años antes, Amy Winehouse había lanzado Back to Black. Pero su acercamiento con la música se produjo cuando era una niña, presumiblemente por la influencia de su padre, quien solía interpretar canciones de Frank Sinatra, su ídolo. "Tiene una bella voz y me encantaba escucharle", dijo en alguna ocasión acerca de su progenitor.

Cuando sólo alcanzaba la primera década de su vida, Amy Winehouse formó un grupo de rap con una amiga, denominado Sweet 'n' Sour. Aquel proyecto llegó un año después del divorcio de sus padres. Mitch, que trabajaba como taxista, y Janis Seaton, farmacéutica, pusieron fin a su matrimonio tras una larga relación y dos hijos en común. La artista era la menor de dos hermanos.

Entrando en la adolescencia, Amy comenzó a componer sus primeras canciones y, más tarde, formó parte de una banda de jazz. Su primer disco, Frank, se publicó en 2003, cuando tenía 20 años. Allí comenzó su caminó a la fama y empezaron a sucederse una serie de reconocimientos. No obstante, su mayor triunfo, con el que consiguió prestigio a nivel internacional, llegó en 2006, con Back to Black.

La actriz que da vida a Amy Winehouse en 'Back to Black' mientras rodaba una escena de la película. Gtres

Entre un disco y otro, la cantante británica contrajo matrimonio con Blake Fielder-Civil, quien se ganaba la vida como auxiliar de videoclips. Fue el culpable, en sus propias palabras, de que Amy se involucrara en el mundo de las drogas y adicciones.

"Cometí el mayor error de mi vida acercando la heroína a Amy. Sin mí no hay duda de que ella nunca habría llegado a esta situación", confesó Blake Fielder-Civil. "Yo la introduje en la heroína, el crack y la cocaína. Me sentía más que culpable. Estaba demasiado enganchado cómo para poder luchar por Amy. Fue un gran error dejarle probar el crack. Es la más horrible de las drogas. Te convierte en un paranoico, pierdes la razón y hace que sospeches de todo el mundo", insistió en una conversación que data de 2008, un año antes de que se divorciaran.

No obstante, los problemas de adicción de Amy Winehouse venían de antes. Sólo hay que escuchar la letra de su mayor éxito, Rehab para confirmar que no estaba bien.

Sam Taylor-Johnson, directora de la película Back to Black, intenta huir de la tóxica historia de amor de la artista, como la causante de la cuesta abajo de Amy, y da entender que fueron los paparazzi, además de las adicciones, lo que acabó con la vida de Winehouse. En cualquier caso, la tormentosa relación entre la fallecida artista y el auxiliar de videoclips fue de conocimiento público y es recordada como uno de los capítulos más dramáticos en la vida de la británica.

La familia de Amy Winehouse, rota de dolor, en el primer aniversario de la muerte de la cantante. Gtres

Aunque el informe forense arrojó que Amy Winehouse falleció de intoxicación etílica, han sido muchas las teorías que se han barajado sobre su temprana muerte. En su día, Alex Winehouse, hermano de la artista, dijo en una conversación con The Guardian que lo que mató a la intérprete fue la bulimia.

"Sufría una bulimia muy severa. No es ninguna sorpresa, no había más que mirarla. Habría muerto antes o después por el camino que llevaba, pero lo que la mató de verdad fue la bulimia. Terrible. Creo que la hizo más débil y más susceptible. Si no hubiera tenido un desorden alimenticio, hubiera estado más fuerte físicamente", especuló en su momento el hermano de Amy Winehouse.

Al margen de aquella declaración, el informe oficial siempre sostuvo que Amy Winehouse falleció en su cama por exceso de alcohol. Fue el 23 de julio de 2011.La autopsia determinó que en su cuerpo había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre y junto a su cuerpo se hallaron tres botellas de vodka.