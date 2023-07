Lindsay Lohan ya es madre a los 37 años junto a su marido, Bader Shammas: su primogénito se llama Luai

Lindsay Lohan (37 años) se ha convertido en madre por primera vez. Este lunes 17 de julio ha llegado a su vida su primogénito, al que ha llamado Luai -que significa "escudo" o "protector"-. Así, tanto ella como su marido, el banquero Bader Shammas (36), han ampliado su familia un año después de darse el 'sí, quiero'.

Ambos están "locamente enamorados" y su bebé ha nacido "hermoso y sano", señalaba el representante de la actriz a People. Por el momento, ni ella ni su esposo han anunciado la gran noticia, sin embargo, se sabe que el pequeño ha nacido en Dubái, ya que sus padres residen en Emiratos Árabes.

La protagonista de Tú a Londres y yo a California confirmó su embarazo el pasado mes de marzo con una publicación en sus redes sociales en la que subrayaba: "Estamos bendecidos y enamorados", acompañado de una imagen de un body blanco de bebé con las palabras Coming soon ("próximamente"). TMZ también se hizo eco y Lohan señaló al medio: "Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas".

Lindsay Lohan y su marido.

La siguiente fotografía que compartía de ella ya era con su gran tripa de embarazada a finales de abril, en la que lucía un vestido blanco y una sonrisa imponente. Celebrities como Paris Hilton (42), Barbara Corcoran (74) y Garcelle Beauvais (56) le daban la enhorabuena por su maternidad.

La útima imagen antes de que su pequeño Luai saliera de su tripa era de la habitación que le han preparado sus padres inspirada en el mar. "Estoy encantada de enseñaros mi habitación infantil. Todo está inspirado en la playa y es tan relajada y juguetona. Me encantó trabajar para crear mi habitación infantil de ensueño, ¡todo está hecho a mano y es perfecto para cualquier pequeño en tu vida!".

En su entrevista con Allure a principios de junio, la actriz de Mean Girls señalaba: "Hablé con Jamie Lee Curtis (64) y me dijo: 'Tráete al bebé contigo y todo estará bien' (...) No puedo esperar a ver cuál es el sentimiento y cómo es ser simplemente una mamá. Lágrimas de felicidad. Así soy yo. Aunque ahora, probablemente sea una emoción de bebé. Es abrumador en el buen sentido".

La madre de Lohan, Dina Lohan (60), explicaba a People: "Lindsay siempre ha amado a los niños porque yo amo a los niños y mi madre ama a los niños. Tenemos una gran familia, por lo que siempre ha querido tener hijos. Y es muy maternal. Isabelle, su sobrina, simplemente corre hacia ella cuando la ve".

