Reese Witherspoon se separa de su segundo marido, Jim Toth, tras once años y un hijo en común

Eran una de las parejas idílicas y más estables de Hollywood, hasta ahora. Reese Witherspoon (47 años) y Jim Toth (52) han hecho oficial su separación tras 11 años de matrimonio y un hijo en común, Tennessee, de 10 años. Lo han hecho a través de un comunicado conjunto que han compartido en sus redes sociales y que empezaba así: "Tenemos algunas noticias personales que compartir".

Como explican, ha sido una decisión "difícil" que han tomado "con mucho cuidado y consideración", pues su mayor prioridad es que la familia que formaron juntos permanezca unida. "Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y estamos avanzando en esto con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos", prosiguen.

"Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento", han pedido, pensando seguramente en su hijo pequeño.

Para evitar los comentarios al respecto, ambos han optado por desactivar los mensajes privados en la publicación. Pese a haber caminado junto a la famosa Reese Witherspoon durante más de una década, la figura de Jim Toth es más desconocida. Representante de artistas de profesión, lleva las carreras de nombres tan conocidos como Scarlett Johansson (38) o Matthew McConaughey (43). Además, es uno de los directos de la prestigiosa agencia Creative Artists.

También tiene una conocida labor filantrópica, pues está detrás de Stand Up to Cancer y que lucha contra esta enfermedad. Una iniciativa en la que también ha participado Reese. En el verano de 2021 se unieron para realizar una recaudación de fondos que fue un éxito. "El cáncer es la segunda causa principal de muerte en los EE. UU. y la causa principal en Canadá. Me enorgullece destacar a los increíbles médicos y científicos de esta organización que trabajan incansablemente en importantes investigaciones sobre estos tumores, tratamientos innovadores y la atención que tanto necesitan los pacientes", dijo la actriz.

Reese y Jim, junto a su hijo, en una imagen de 2017. Gtres

Tal y como desveló la actriz en una entrevista, ella y Jim se conocieron durante una fiesta en la que otro hombre mostró interés por ella. Se volvieron inseparables casi al instante. Tras prometerse a finales de 2010, en marzo del año siguiente protagonizaron su boda, para seis meses después dar la vida a su hijo.

Pese a su gran fama, nunca quisieron prodigarse junto en las alfombras rojas, de ahí que no se notara ningún distanciamiento entre ambos. Esa discreción les ha permitido ser ellos mismos quienes hayan desvelado la noticia de su separación cómo y cuándo han querido.

