Amber Heard exige otro juicio contra Johnny Depp por cometerse ciertas 'irregularidades': su prueba

Amber Heard (36 años) no se rinde y está dispuesta a volver a los tribunales para ganarle la batalla judicial Johnny Depp (59). Aunque el pasado 1 de junio el jurado popular de Fairfax, Virginia, hizo público el veredicto que ponía fin al enfrentamiento entre la expareja, la actriz no está conforme y exige otro juicio.

Según ha informado The New York Post, el equipo legal de Amber Heard ha presentado una apelación, alegando que el caso estaba en su contra. Según el medio estadounidense, la actriz argumenta que no se tomaron en cuenta los informes en los que se explicaba que había sufrido abuso por parte de Johnny Depp. La modelo indica que si el juez del condado de Fairfax, Virginia, Penney Azcarate, no hubiese descartado estas notas, el juicio habría dado otro giro.

"El tribunal de primera instancia impidió indebidamente que el jurado considerara varios casos separados en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico", escribieron los abogados de la intérprete en un documento de 68 páginas fechado el 23 de noviembre, que acaba de hacerse público. En su apelación, el equipo de legal de Amber también añade que, de no revertirse la decisión del tribunal, complicará los futuros juicios "para otras víctimas de abuso".

Amber Heard y Johnny Depp durante su juicio oral. Gtres

Los abogados de la actriz también argumentan que el juicio debió haber tenido lugar en California, donde vivió la expareja durante su relación, y no en Virginia, tal y como se llevó a cabo. El equipo legal de la actriz considera como una irregularidad que el caso se haya seguido en una ciudad en la que el periódico The Washington Post alberga a sus servidores. Y es que fue en este medio en el que Amber Heard publicó la columna sobre abusos machistas que desató la 'guerra' contra su expareja.

Inconformes con la decisión tomada por el juez de Virginia, los abogados de Amber Heard escriben en un documento: "El enfático veredicto favorable del jurado sobre las tres declaraciones difamatorias alegadas en su demanda reivindicó completamente al señor Depp y restauró su reputación".

El protagonista de Piratas del Caribe, por su parte, ya había presentado una apelación, alegando que el único cargo de difamación que ganó Amber Heard durante el juicio fue "erróneo". Días antes, la actriz ya aseguraba que el tribunal había cometido errores "que impidieron un veredicto justo".

Tal y como informa The New York Post, ahora, un grupo de jueces emitirá un fallo sobre ambos reclamos, y cada parte tendrá la oportunidad de apelar una vez más.

Johnny Depp junto a su abogada, Camille Vásquez. Gtres

Todas estas solicitudes han llegado después de que el jurado popular, formado por cinco hombres y dos mujeres, considerara por unanimidad que Amber Heard difamó a Johnny Depp. La decisión obligaba a la actriz a pagarle 15 millones de dólares al actor, mientras que él entregaría dos millones a su exmujer.

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp comenzó a mediados de 2019, cuando el actor presentó una demanda contra su exmujer, alegando que la modelo cometió un delito de difamación tras escribir un artículo de opinión en 2018 para el diario The Washington Post, presentándose como una víctima de violencia sexual.

Como respuesta, en agosto de 2020, el equipo legal de Amber Heard presentó una contrademanda, acusando al actor de "orquestar una campaña difamatoria" contra ella e insistiendo en que estaba siendo víctima, una vez más, del "abuso" y el "acoso". Finalmente, este año la expareja se enfrentó en un juicio oral en el que se concluyó que fue la actriz quien difamó a su exmarido.

