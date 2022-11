Jennifer, la hija mayor de Bill Gates, embarazada de su primer hijo con Nayel Nassar

Jennifer Gates (27 años), la hija mayor de Bill (67) y Melinda Gates (58), ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada de su primer hijo. Un esperado bebé que llega poco más de un año después de su boda con el empresario egipcio Nayel Nassar.

El matrimonio ha elegido un día muy especial para desvelar la noticia, el Día de Acción de Gracias. De hecho, la publicación de Instagram de Jennifer va acompañada de una única palabra, "agradecida", con la que resume esta etapa de su vida. Junto a ella, dos fotografías en las que muestra su avanzado estado de gestación: en la primera aparece posando junto su marido y, en la segunda, se la puede ver sola, acariciando su vientre y mirándolo con cariño.

Ambas imágenes parecen estar tomadas en el patio trasero de la finca North Salem, ubicada en Nueva York, la misma en la que celebraron su enlace el 16 de octubre de 2021. Se trata de un criadero de caballos que Bill Gates y su mujer regalaron a su hija tras graduarse en la universidad en 2018. Unas instalaciones que están valoradas en 16 millones de dólares (13,78 millones de euros) y que fueron bautizadas con el nombre de Wenchester County.

Los mensajes de felicitación no han tardado en llegar y una gran cantidad de rostros conocidos como el artista Mario Dedivanovic (39) o la empresaria Whitney Wolfe Herd (33), han aprovechado para dar la enhorabuena a la futura mamá.

También Melinda Gates, que ha demostrado estar deseosa de conocer a su nieto: "No podría estar más emocionada de conocer a este pequeño y veros a los dos convertiros en padres", ha escrito. Además, en su propio perfil ha subido una storie en la que asegura que "no ha parado de sonreír" tras conocer la noticia. No es de extrañar teniendo en cuenta que se trata del primer nieto para el fundador de Microsoft y su esposa, que además son padres de otros dos hijos, Rory, de 23 años, y Phoebe, de 20.

[300 invitados y baile nupcial al ritmo de Elton John: así ha sido la boda de la hija de Bill Gates y Nayel Nassar]

La hija de Bill Gates se comprometió con el joven de origen egipcio, nacido en Estados Unidos, en enero del 2020, poco antes de la pandemia del coronavirus. Esto obligó a retrasar su boda año más de un año y medio. La pareja, ambos jinetes, se conocieron en la Universidad de Stanford donde él estudió Administración y Economía y ella se graduó en Medicina.

Realizaron una ceremonia musulmana privada, acorde a la religión de Nassar, a la que asistieron más de 300 invitados que pudieron disfrutar de la música en directo de Elton John, la gran sorpresa del enlace.

