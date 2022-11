Blythe Danner, madre de Gwyneth Paltrow, desvela que padece un cáncer oral: "Tengo suerte de estar viva"

La celebérrima actriz Blythe Danner (79 años), madre de la también intérprete Gwyneth Paltrow (50), ha realizado su confesión más dura y valiente durante una entrevista en la revista People.

Danner ha revelado que en 2018 fue diagnosticada de un carcinoma adenoide quístico, un tipo de cáncer oral que afecta a las glándulas salivales y que, por fortuna, en su caso ya se encuentra en estado de remisión.

"Tengo suerte de estar viva. Es una enfermedad sigilosa, pero ahora estoy bien, de maravilla", ha asegurado Blythe Danner en el citado medio. Esta dolencia la conocen bien en la familia Danner Paltrow, pues fue la misma que acabó con la vida de su marido, el director de cine Bruce Paltrow, a los 58 años.

Blythe Danner en un acto público en Los Ángeles, en febrero de 2019. Gtres

"Cuando recibí el diagnóstico, miré al cielo y le pregunté, ¿te sientes solo allí arriba? A todo el mundo le toca el cáncer de alguna manera, pero no es normal que una pareja desarrolle el mismo", ha deslizado Blythe, sin perder un ápice de su sentido del humor.

Danner ha confesado que, precisamente, fueron los síntomas que vio en su marido -y que, años más tarde, experimentó ella misma- los que le hicieron darse cuenta de forma precoz de cuál era su diagnóstico.

Fue durante un rodaje en Londres cuando comenzó a encontrarse mal. "Estaba muy mareada y me olvidaba de todo. Luego me noté un bulto en el cuello, justo en el mismo sitio en el que lo tenía Bruce", ha apostillado.

Madre e hija paseando por Nueva York, en septiembre de 2015. Gtres

Explica la estrella de Will and Grace que, tras acudir al hospital, los peores presagios comenzaron a tomar forma. El diagnóstico final se lo ocultó durante un tiempo a sus dos hijos, Gwyneth y Jake Paltrow, para evitarles sufrimiento.

En la entrevista con People también está presente la célebre Gwyneth, quien desvela cómo recibió el segundo mazazo más duro de su vida: "Fue aterrador. Lo sentí como algo totalmente espeluznante porque era algo casi idéntico a lo que le había pasado a mi padre".

Para la actriz, su madre es una mujer "fuerte y valiente", que afronta con total estoicismo, esperanza y fortaleza las sesiones de quimioterapia y radioterapia, así como la operación quirúrgica para extraerle el tumor.

"Creo que todos nos hemos vuelto, de alguna manera, un poco más fuertes. Todo es complicado, la enfermedad, la vida que ya no es igual desde que no está Bruce. Pero he tenido una carrera maravillosa, unos hijos estupendos y un marido lleno de amor. Y por todo ello, estoy agradecida", ha remachado Blythe Danner, a modo de reflexión.

Si algo define a Danner es su gran implicación solidaria. De hecho, a modo de homenaje a su marido, en el año 2005 se erigió como la embajadora de la Oral Cancer Foundation, esto es, una organización benéfica que recauda fondos para la investigación y para ayudar a los enfermos a sufragar sus tratamientos.

