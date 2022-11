Sharon Stone descubre que tiene un tumor después de que los médicos le dieran un diagnóstico erróneo

Sharon Stone (64 años) atraviesa un momento muy doloroso. Tal y como desvela en sus stories de Instagram, la actriz tiene un tumor que necesita ser extirpado. Según explica, el diagnóstico ha llegado después de someterse a un "procedimiento incorrecto" por un resultado "erróneo".

Tras el empeoramiento de un dolor, Sharon Stone regresó al médico para tener una segunda opinión. Fue en ese momento cuando le diagnosticaron un tumor fibroide muy grande que debe ser extirpado.

Por su experiencia, la actriz ha utilizado su anuncio para concienciar, sobre todo a las mujeres, a no quedarse con una sola opinión. Stone remarca que el primer diagnóstico no siempre es el correcto. "No se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida", escribe en el texto compartido en sus stories.

Sharon Stone anuncia en las redes que tiene un tumor fibroide. Instagram

Mientras se recupera de este revés de salud, Sharon Stone permanecerá inactiva en las redes y alejada del foco mediático. Tal y como explica en su comunicado, estará apartada entre cuatro y seis semanas. A pesar del diagnóstico, la intérprete se mantiene esperanzada y agradecida por el apoyo que está recibiendo de parte de sus fans. "Gracias por vuestra atención. Todo está bien", finaliza.

El tumor que padece Sharon Stone es una masa no cancerosa que crece en el útero. Hay varios tipos y suele ser común que las mujeres tengan múltiples y de diferentes tamaños. En muchos casos, son indoloros.

Hace unos meses, la estadounidense reveló que sufrió hasta nueve abortos antes de convertirse en madre por adopción. A día de hoy tiene tres hijos, Roan, Laird y Queen. "Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por abortos espontáneos", dijo la actriz, quien confirmó que este tipo de situaciones son muy duras para cualquier madre. Stone insistió en que las mujeres tiene que soportar tragedias como esta en solitario, en secreto y, en ocasiones, con una sensación de fracaso.

Para Sharon Stone, su vida profesional ha estado llena de éxitos, pero en su lado personal ha tenido que sortear un sinfín de problemas. Además de su reciente enfermedad y sus dificultades para ser madre, ha estado a punto de morir en dos ocasiones. Una por un rayo y otra por una fuerte caída mientras montaba a caballo. Por otro lado, en 2001 sufrió un derrame cerebral que le generó una fuera depresión. En su infancia, tal y como desveló en sus memorias, The Beauty Living Twice, fue abusada por su abuelo.

