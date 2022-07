Barack Obama, seguidor de Rosalía y fan del rap: lo que desvela su curiosa 'playlist' de verano

Como es tradición, Barack Obama (60 años) ha compartido en sus redes sociales su playlist de verano. Una curiosa lista llena de tendencias que reúne las 44 canciones que más ha escuchado el expresidente de Estados Unidos durante la temporada estival. Llama la atención la combinación de estilos y artistas. Desde la música experimental de Rosalía (29), pasando por el soul de Aretha Franklin y hasta el trap de Bad Bunny (28). En cuanto a ritmos y melodías, el político tiene un gusto variado que combina lo clásico con lo moderno.

"Me emociona compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre muchos artistas nuevos a partir de sus respuestas. Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos a todos", expresa Barack Obama a través de sus redes sociales, pidiendo, además, recomendaciones de sus seguidores. "¿Qué canciones agregarías?", ha preguntado.

La primera canción del playlist es Break My Soul de Beyoncé (40), lanzada el pasado 20 de junio y convertida en uno de los grandes hits de la temporada estival. En muchos países, incluyendo España, se posiciona en los primeros lugares de Spotify.

En los primeros puestos también destaca el soft rock con mezcla pop de Harry Styles (28), el exintegrante de la popular banda One Direction. Este verano, Barack Obama destaca al artista con uno de sus recientes sencillos, Music for a sushi restaurant, incluido en su último disco, Harry's House.

Cuatro canciones después, aparece Rosalía con Saoko, una de las canciones más populares de Motomami. Con esta y Ojitos lindos de Bad Bunny featuring Bomba Estéreo, el expresidente estadounidense deja claro que también es seguidor de la música en español. Pero su curiosa lista, además de dejar claro su variado gusto musical, también confirma que simpatiza con todas las edades.

Aunque demuestra que le gustan las tendencias, el expresidente es fiel a los ritmos y artistas que marcaron una generación. Así, a lo largo de este verano, también ha escuchado Let's go crazy de Prince, Dancing in the dark de Bruce Springsteen (72) o Save Me de Aretha Franklin. El rap de Drake (35), con Too Good -canción en la que también interviene Rihanna (34)-, y el de Kendrick Lamar (35), con Die Hard, completan la playlist de verano del político.

Poco antes de compartir sus gustos musicales, Obama también desvelaba sus recomendaciones de lectura para la temporada estival. El estadounidense reunía 14 títulos de textos que ha leído en lo que va de año y, como en la música, pedía a sus followers incluir sus libros favoritos.

