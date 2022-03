La vida de lujo de Matilde, la hija de José Mourinho que se ha hecho viral 'por culpa' de Pablo Motos

Era junio de 2012 y Justin Bieber (28 años) pisaba por segunda vez el plató de El Hormiguero. El cantante, que ostenta el récord de peticiones con más de 36.000 para asistir de público por su visita, jamás hubiera imaginado que su divertida entrevista en el formato de Antena 3 provocaría en Pablo Motos (56) una de sus decepciones laborales más importantes.

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, el presentador lo cuenta de forma tajante. "Mourinho es un mentiroso", comienza relatando. Y prosigue: "Viene Justin Bieber, aquí caben 120 personas y hay más de 20.000 peticiones para venir de público. No cabe la gente. Me dicen que Mourinho quiere que su hija venga con una amiga. Le digo a mi equipo que le comunique que no puede ser porque no hay espacio. Pero Mourinho consigue mi teléfono y me dice: 'Oye, bueno, ya sabes que un padre hace cualquier cosa por su hija...'. Le dije que le conseguía las entradas si él venía como entrevistado a mi programa".

Tras la visita de Bieber al programa de Motos y después de que Pablo consiguiera que la hija del portugués disfrutase de su artista favorito, éste dejó de responder sus llamadas y no cumplió su parte del trato: "Dejó tirado a un equipo de 140 personas que hizo un programa para él. 48 horas antes dejó de contestar a las llamadas. No llegó a decir ni siquiera que no venía. Un mentiroso".

Han pasado casi 10 años desde aquella espina que sigue clavada en el corazón de Pablos Motos, pero ¿quién es Matilde Mourinho, la joven que se ha hecho viral involuntariamente en TikTok por la negativa anécdota protagonizada por su padre?Matilde Mourinho es la primogénita nacida del matrimonio entre el entrenador de fútbol portugués José Mourinho (59) y su esposa, Matilde Faria (56).

La joven tiene 24 años, pero gracias a la profesión de su padre ha vivido rodeada de lujos y privilegios desde que es una niña. Mati, como la llaman las personas que la quieren bien, cuenta con un perfil de Instagram donde la siguen casi 50.000 personas y no le tiembla el pulso a la hora de compartir de día a día de ensueño.

Vive en Londres, pero viaja a París -es una gran clienta, junto a su madre, de Chanel y ambas son asiduas a sus exclusivos desfiles-, de manera habitual. Aunque tampoco rechaza aventuras en Dubái, Bahamas, Capri, Ibiza, Copacabana, Cerdeña, Marbella o Sevilla, donde tiene fotos junto a sus amigas en la emblemática Plaza de España.

A través de sus redes sociales, en las que su padre siempre deja su correspondiente comentario positivo con emojis de corazones, se observan sus estilosos outfits. Entre sus marcas favoritas, la anteriormente citada Chanel, Gucci, Dior o Prada.

La pandemia dio a Matilde tiempo para pensar hacia dónde quería enfocar su carrera profesional tras terminar su degree en Business y su Máster en Bellas Artes por la Universidad de Buckingham. No hay duda de que su gran pasión es la moda y el lujo, y en ese sentido, Matilde ha puesto en pie su firma de joyería: Matilde Jewellery.

"Después de un año de trabajo, finalmente, está aquí. Lanzamiento en diciembre de 2020, espero que os unáis a mí en el viaje hacia una industria de la joyería más sostenible. Visítanos y síguenos para obtener más información sobre algo que significa tanto para mí. Gracias a todos los que han hecho esto posible", escribió la empresaria junto a una imagen en la que exhibió el logo de la marca.

Como no podía ser de otra manera, ella es una de las grandes embajadoras de su propia casa, pero también ha tenido la suerte de que rostros conocidos como la actriz Wallis Day (27) o la artista Kylie Minogue (53) hayan lucido sus creaciones.

En el amor, Matilde Mourinho sonríe junto a Dan Graham, un chico con el que lleva varios años y con quien se reparte amor público en su cuenta de Instagram. En septiembre del año pasado, Mati posteó una imagen junto a su novio deseándole un feliz cumpleaños. También lo hizo así con su hermano pequeño, José Mourinho Jr., el último de los vástagos del actual entrenador de la Associazione Sportiva Roma.

