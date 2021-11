Kylie Jenner, devastada, se pronuncia sobre la tragedia mortal ocurrida en el concierto de Travis Scott

El último concierto de Travis Scott (30 años), rapero y novio de Kylie Jenner (24), terminó en desgracia. Una estampida ocurrida durante la actuación del artista en el festival que él mismo organiza, Astroworld, dejó ocho muertos y decenas de heridos. Un trágico suceso que ha consternado a la menor de las Kardashian, quien hace pocas horas rompió su silencio tras recibir cientos de críticas por su actitud ante el hecho.

Kylie Jenner se ha pronunciado a través de sus stories de Instagram con un emotivo mensaje de apoyo a todas las víctimas. "Travis y yo estamos rotos y devastados. Mis pensamientos y oraciones con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera el evento de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans y la comunidad de Houston", ha comenzado escribiendo la joven modelo, antes de zanjar todo tipo de dudas y explicar, en realidad, cómo se enteró de este trágico episodio.

"Quiero dejar claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que la noticia salió después del show. De haberlo sabido, no se habría continuado filmando o actuando", ha asegurado Kylie Jenner, quien ha sido criticada por no parar la actuación de Travis Scott mientras ocurría la avalancha. "Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la curación de todos los que se han visto afectados", ha finalizado la influencer, que estuvo presente en el espectáculo junto a su hija Stormi (3) y su hermana Kendall (26).

Las palabras de Kylie coinciden con las de Travis Scott, quien también ha enviado un mensaje a través de las redes sociales, poco antes que su pareja. "Mis oraciones están con las familias y todos los afectados por lo que sucedió en el Astroworld Festival", ha expresado el rapero, quien asegura estar "comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para curar y apoyar a las familias necesitadas". Además, ha ofrecido su "total apoyo" al departamento de policía de Houston, encargado de investigar el hecho para esclarecer las causas que provocaron la avalancha mortal entre el público. "Estoy devastado y nunca podría imaginar que algo así sucediera. Voy a hacer todo lo que pueda para manteneros informados de lo que está sucediendo", ha finalizado.

La investigación

Los servicios de bomberos explicaron que el incidente se produjo cuando la multitud asistente al concierto comenzó a "comprimirse hacia el frente del escenario". Esta situación provocó escenas de pánico entre los asistentes y peleas, con lo que se produjeron los primeros heridos. "Lo peor ocurrió alrededor de las 21:15 hora local cuando la multitud de aproximadamente 50.000 personas comenzó a moverse hacia el frente del escenario", explicó a los medios el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña.

Los organizadores detuvieron el concierto cuando fue evidente que varias personas resultaron heridas, explicó, por su parte el jefe de la policía de Houston, Troy Finner. Este, además, indicó que era demasiado pronto para determinar qué fue lo que provocó la presumible avalancha de la multitud que causó las muertes, por lo que rechazó cualquier especulación al respecto hasta que no concluya la investigación

