Nicki Minaj, embarazada de su primer hijo

Tras muchas incógnitas e incertidumbre sobre su estado, la rapera estadounidense Nicki Minaj (37 años) confirmaba todos los rumores: está embarazada de su primer hijo.

Minaj que contrajo matrimonio, con una boda civil sorpresa el pasado otoño, con el productor musical Kenneth Petty (42), un viejo amigo con el que ya tuvo un romance a la edad de 16 años y con quien retomó su noviazgo tras varias relaciones, comunicaba con ilusión la noticia.

Este lunes la cantante anunciaba con una colorida sesión de fotos en su Instagram en la que se podía observar su avanzado estado de gestación, la nueva con los siguientes mensajes. Sentada, con una colorida peluca amarilla, y abrazándose la barriga, titulaba la fotografía con el siguiente mensaje:"Embarazada", una instantánea que rápidamente ha cosechado más de cinco millones de likes en apenas 24 horas.

Ver esta publicación en Instagram #Preggers 💛 Una publicación compartida de Barbie (@nickiminaj) el 20 Jul, 2020 a las 7:21 PDT

Después, en la tercera fotografía que compartía de la sesión, escribía: "Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé" donde, además, dejaba patente su nerviosismo y daba las gracias por las innumerables muestras de cariño y los buenos deseos de sus seguidores y amigos, como las modelos Ashley Graham (32) o Winnie Harlow (25) o actrices como Keke Palmer (26), además, de algunos de sus compañeros de profesión. Eso sí, la cantante todavía no ha dado detalles de cuántos meses está o el sexo de su primogénito.

Una noticia que rápidamente ha sido aplaudida y celebrada por sus más de 118 millones de seguidores, quienes esperaban este anuncio con nerviosismo desde finales del año pasado, cuando la rapera anunció su deseo de retirarse del panorama musical: "He decidido retirarme" comunicaba tras anunciar su boda secreta y su deseo de formar una familia junto a su marido.

Nicki Minaj junto a su marido Kenneth Petty Gtres

Un decisión que no tardó en romper, porque este año ha protagonizado tres lanzamientos con los que ha logrado las mejores posiciones de su carrera, pues su participación en el remix de Say So, junto a Doja Catm supuso su primer número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos. Una hazaña que ha repetido este verano con Trollz, su segundo tema que llega a lo más alto de los rankings.

