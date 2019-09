Jenna Dewan, embarazada de su primer hijo en común con el actor Steve Kazee

La actriz y bailarina Jenna Dewan (38 años) está esperando su segundo bebé. Horas después de que la revista People lanzase la noticia, la actriz ha publicado una fotografía en sus redes sociales donde ella misma ha confirmado su nuevo estado. Durmiendo junto a su hija Everly, de seis años, y con una incipiente barriguita que puede apreciarse gracias a la ajustada camiseta que la bailarina llevaba, Jenna ha anunciado al mundo que dentro de unos meses serán uno más en la familia.

"Convertirme en madre es simplemente la mejor y más increíble experienica que me ha pasado. ¡Steve Kazee eres un regalo del cielo y no podría estar más emocionada de agrandar nuestra familia juntos! ¡Gracias por todo el amor!", han sido las palabras de la actriz en su publicación de Instagram, publicación que se ha llenado casi al momento de mensaje de alegría hacia la pareja.

Este sería el segundo hijo de Jenna, quien ya cuenta con Everly, fruto de su matrimonio pasado con el actor Channing Tatum. Pero, para Steve Kazee (43) este bebé va a convertirse en su primer retoño. El actor y cantante ha publicado otra foto en sus redes sociales, donde Dewan abraza sonriente su pequeña tripita: "Bueno, la noticia ya se conoce. ¡Ni siquiera se cómo describir los sentimientos que me embargaron cuando conocimos que Jenna estaba embarazada! He esperado toda mi vida por este momento y no podría haber encontrado una mejor persona para construir una familia. El último año y medio ha traído tantas cosas a mi vida... y todas ellas me han llenado de una profunda gratitud. Una pareja que irradia amor, calidez y amabilidad. Una pareja que se ha enfrentado a algunos de los momentos más difíciles a los que puedes enfrentarte en la vida, siempre con gracia, humildad y un deseo de aprender de los altibajos. Una compañera que crece continuamente con esas lecciones y que apoya mi crecimiento como persona con amor, apoyo inquebrantable y comprensión", dice Steve en su publicación, colmando de alabanzas a Jenna, con quien comenzó una relación a principios de verano de 2018, aunque no se hizo publica hasta mediados de este año.

"Jenna también trajo consigo uno de los mejores regalos que uno pueda imaginar ... su hermosa hija. Evie irrumpió en mi vida como una supernova y ha seguido ardiendo con la misma intensidad. Ya he aprendido mucho sobre la crianza de los hijos al ver cuán increíble es Jenna con ella y Evie me ha enseñado mucho sobre lo que significa amar y comunicarse con un niño y no puedo esperar para darle un hermano y hacer que nuestra pequeña familia un poco mas grande", finaliza el actor. Un precioso mensaje de amor y cariño que seguro que ha hecho soltar unas cuantas lagrimitas a la futura mamá.

[Más información: Channing Tatum y Jenna Dewan se divorcian]