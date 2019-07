La actriz y cantante Selena Gómez cumple 27 años

Este lunes Selena Gómez cumple 27 años. La actriz y cantante saltó a la fama con Los magos de Waberly Place en el año 2007. Pero, actualmente, esta artista ha dejado ya muy atrás su época como chica Disney y está completamente concentrada en una carrera profesional mucho más madura.

Después de haberse convertido en un icono mundial para la marca del ratón Mickey, gracias a su participación en varias de sus series y películas y también con el lanzamiento de su faceta musical, en el año 2012 Selena rompió por completo con esa línea la participar en la atrevida película Springbreakers.

Desde entonces, ha alternado su aparición en películas para adolescentes con varios papeles en producciones más maduras. Las dos últimas han sido la comedia Los muertos no mueren y lo último de Woody Allen Día de lluvia en Nueva York. Además, la actriz es productora ejecutiva de la famosa serie de Netflix Por 13 razones.

Selena Gómez cumple 27 años concentrada en su carrera artística JALEOS

En el terreno musical, Gómez se ha consagrado como un icono del pop a nivel mundial, convirtiéndose en una de las cantantes con más reproducciones en Spotify, descargas en iTunes y discos vendidos. Actualmente ha lanzado diversas colaboraciones con cantantes de reggaetón como Taki Taki y I Can't Get Enough. Además, ha anunciado el lanzamiento de su tercer albúm de estudio para finales de año.

En cuanto a su faceta sentimental, durante su etapa de chica Disney fue muy conocido su noviazgo con Justin Bieber. Sin embargo, tras varias idas y venidas, Bieber terminó por contraer matrimonio con Hailey Baldwin y Gómez estuvo una temporada saliendo con el, también cantante, The Weeknd. Actualmente, Selena está soltera y no le cierra puertas al amor, aunque ha admitido encontrarse centrada en ella misma y su carrera como artista.

