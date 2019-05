Keira Knightley y James Righton esperan su segundo hijo en común

La actriz Keira Knightley (34 años) y su marido, el cantante James Righton (35), están de enhorabuena: esperan su segundo hijo en común. El matrimonio ya tiene una hija, la pequeña Edie de cuatro años. La noticia del embarazo de Keira ha supuesto toda una sorpresa, pues lo llevaban en secreto y ha sido en el último desfile de la colección crucero de Chanel donde la intérprete no ha podido ocultar su incipiente 'tripita' de futura mamá.

Keira Knightley lleva ya más de diez años siendo imagen de la maison francesa. De ahí que haya aceptado la invitación de la firma internacional para asistir al fashion show que ha tenido lugar este viernes en el Grand Palais de París. Para esta especial ocasión, la intérprete de Love actually ha seleccionado un vestido largo, negro y de gasa con flores blancas, escote en uve y la cintura marcada, dejando a la vista de todos su estado de buena esperanza.

La británica se encuentra embarazada de su segundo hijo, que llegará en el tercer trimestre de 2019. Esta buena nueva llega tan solo meses después de que la actriz cargara duramente contra la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra (36), Kate Middleton (37) quien posó radiante a las puertas del hospital St. Mary's de Londres, tan solo seis horas después de haber dado a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis de Cambridge (1).

"Kate Middleton salió con la cara que el mundo quiere ver", afirmó la protagonista de Atonement en el libro Feminists Don’t Wear Pink and Another Lies (Las feministas no llevan rosa y otras mentiras) de Scarlett Curtis. Y no solo eso, sino que continuó y disparó diciendo lo siguiente: "Kate esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos rotos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas enloquecidas. Luce hermosa. Luce elegante, no muestras tu batalla, Kate". "Saliste con los ojos abiertos. Los brazos hacia arriba. Gritando. Te pusieron sobre mi, cubierta de sangre, y tu cabeza deformada. Moviéndote, jadeando, gritando" son las palabras que Knightley dedicó a Edie, su hija. Casi cinco años después de aquella experiencia, la pareja traerá al mundo a su segundo bebé del que aún no han desvelado el sexo.

Keira Knightley, una madre contra Cenicienta

Hace poco más de un año era noticia de que a la actriz británica no le gustaban algunas de las películas de la factoría Disney y que había prohibido a su hija Edie ver filmes como Cenicienta, por la imagen que se proyecta de la mujer en este tipo de cuentos. La protagonista de Expiación hizo estas revelaciones a la estrella de la televisión estadounidense Ellen Degeneres (61) en su popular programa The Ellen Degeneres Show.

Al ser preguntada sobre qué tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz contestó: "Cenicienta, prohibido, porque ella (la protagonista) espera a que un hombre rico la rescate. Obviamente, rescatate tú misma", apostilló. Otra de los largometrajes de Disney que la actriz de Orgullo y prejuicio tiene prohibida a su hija es La Sirenita.

"Las canciones son geniales -añadió- pero renunciar a tu voz por un hombre", como hace la protagonista, es algo que a la actriz no le gusta del argumento de este filme. Y al ser preguntada sobre si permitía ver a su hija algunas de las películas Disney, la actriz dijo que Frozen le parecía fantástica, al igual que Vaiana o Buscando a Nemo. Keira Knightley es una gran defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

