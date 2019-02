Katy Perry y Orlando Bloom anuncian su boda con una espectacular alianza

La cantante Katy Perry (34 años) y el actor Orlando Bloom (42) han anunciado su compromiso a través de sus redes sociales este San Valentín. Ambos artistas han compartido en sus perfiles de Instagram una fotografía en la que Perry aparece luciendo un gran anillo junto al actor. De fondo, una multitud de globos rojos en forma de corazón llena la habitación y oculta el techo.

El intérprete ha compartido la fotografía junto a la palabra "lifetime" (toda la vida), mientras que la artista ha acompañado la imagen junto al mensaje "full bloom" (todo Bloom, el apellido del actor). La alianza está elaborada con brillantes preciosos que forman una flor, uno rosa como elemento central y otros tantos más pequeños de color blanco simulando ser los pétalos.

Ambas publicaciones se han llenado en poco tiempo de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores. Destacan los comentarios de otras celebrities como la cantante Dua Lipa (23) que ha escrito: "Mamá y papá", la artista Rita Ora (28) que ha comentado: "¡No puedo esperar para el sandwich! ¡Muchas felicidades amor!" o la actriz Kate Hudson (39): "¡Oh, sí bebé! Estoy súper contenta por ambos. Yo digo la localización de la boda!".

Según la revista People, Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016, aunque al año siguiente rompieron su relación y permanecieron separados durante unos meses antes de volver. Trataron de mantener en secreto la reconciliación hasta abril de 2018, cuando hicieron oficial su noviazgo durante un encuentro con el Papa Francisco (82). Desde entonces, han sido una de las parejas más consolidadas de Hollywood, y han decidido formalizar su relación con el anuncio de este compromiso.

Perry es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco One of the Boys y su último trabajo hasta la fecha es Witness.

Por su parte, Bloom alcanzó la fama en todo el mundo por la trilogía de El señor de los anillos, en la que interpretó al elfo Legolas. Aunque también se hizo conocido gracias a otras sagas exitosas como Los piratas del Caribe o dramas históricos como Troya y El reino de los cielos.

