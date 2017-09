Selena Gómez ha recibido un trasplante de riñón

Selena Gómez (25 años) ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores al publicar una imagen suya en una cama de hospital, entubada y con la vía puesta. La popular cantante ha querido anunciar así que ha sido sometida a un trasplante de riñón debido al lupus que padece causado por su propio organismo, ya que se trata de una enfermedad autoinmune. "Soy muy consciente de que algunos de mis fans se han dado cuenta de que he estado un poco al margen durante parte del verano y se han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la que estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi Lupus y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer para mi salud", ha explicado.

La estrella de la música se encuentra ahora en estado de recuperación para volver cuanto antes a su ritmo vital. "Espero compartir pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacer. Hasta entonces quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía".

Selena no se ha olvidado de la amiga que ha hecho posible el trasplante y ha tenido una mención especial para ella. "No hay palabras para describir lo que ha hecho mi amiga Francia Raisa por mí. Ella me ha dado el regalo y sacrificio máximo donándome su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero mucho hermana".

Por último, la artista ha recordado que aunque el lupus sigue siendo una enfermedad incomprendida, se están haciendo progresos. Hace casi dos años que le fue diagnosticada esta enfermedad, que le causaba ataques de pánico, depresión y ansiedad, motivos por los que se vio obligada a retirarse temporalmente de los escenarios. Muy concienciada con esta dolencia, llegó a hacer una donación importante a la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, que supondrá la puesta en marcha de la Fundación Selena Gómez para la Investigación del Lupus. "Tengo la esperanza de que millones de personas en todo el mundo puedan beneficiarse de esto".