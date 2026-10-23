El padre de Meghan Markle, investigado por presunta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45), se enfrenta a una grave acusación que ha abierto una nueva fractura en su familia.

Según publica The Sun, su hijo Thomas Markle Jr. (60) lo ha denunciado después de encontrar, supuestamente, una colección de imágenes de contenido ilegal en la vivienda que compartían en Cebú, Filipinas.

El FBI habría confirmado la recepción de una declaración jurada del denunciante y estaría preparado para iniciar su propia investigación. "Thomas está siendo investigado por una gran cantidad de fotos de abuso infantil encontradas en su casa", adelanta el diario.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales Redes Sociales

"Lo que vi me revolvió el estómago"

"Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre", asegura Thomas Jr. al rotativo británico.

Según su relato, las imágenes estaban guardadas en cajas y dispositivos electrónicos. El hallazgo, sostiene, cambió por completo su relación con un hombre al que llevaba años cuidando.

"Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se acaba ahora. No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra", afirma. Su decisión supone una ruptura radical con la etapa en la que se trasladó para acompañarlo tras sus graves problemas de salud.

El hijo de Thomas Markle describe el supuesto descubrimiento en términos contundentes. "Lo que vi me revolvió el estómago; me arrojaron todo aquello encima y no sabía qué hacer", relata.

También explica por qué decidió acudir a las autoridades: "Enseguida supe que era totalmente ilegal y que acabaría en la cárcel por mucho tiempo si no me deshacía de ello. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo".

De acuerdo con la información publicada por el diario británico, el FBI "confirmó haber recibido" la declaración jurada de Thomas Jr. y "está listo para iniciar su propia investigación". No obstante, los detalles sobre las diligencias y la naturaleza del material denunciado no se han esclarecido de forma independiente.

Thomas Markle Jr. Redes sociales

Convivencia de padre e hijo

La acusación llega después de varios años en los que padre e hijo compartieron mudanzas y cuidados. En 2022, Thomas Jr. se trasladó a Rosarito, México, para estar cerca de su padre tras el grave derrame cerebral que sufrió ese año. Desde entonces, ambos cambiaron de residencia en varias ocasiones.

A principios de 2025 se instalaron en Filipinas con la intención de "empezar de cero". La convivencia, sin embargo, habría terminado de la peor manera.

Thomas Markle regresó a Estados Unidos a comienzos de este año por problemas de salud y actualmente reside en un centro de enfermería y rehabilitación en Florida.

La denuncia no solo enfrenta a padre e hijo. También ha provocado una reacción inmediata de Samantha Markle (hermana de Thomas Jr. e hija de Thomas), que rechaza por completo la versión del denunciante y acusa a su hermano de querer perjudicar a su progenitor.

Thomas Markle, durante una entrevista en televisión. Redes sociales.

La defensa de Samantha Markle

En declaraciones a Daily Mail, Samantha defiende la inocencia de su padre y arremete contra su hermano. "Estas acusaciones son repugnantes y mi hermano es un canalla por inventárselas. Quiere destruir a nuestro padre. ¡Qué vergüenza!", sostiene.

Su explicación apunta a un conflicto económico. "Mi hermano empezó a inventar estas mentiras hace unas semanas, cuando se cortó el flujo de dinero que recibía de mi padre. Lleva años aprovechándose de él, y en cuanto dejó de recibir dinero, se inventó las mentiras más descabelladas para intentar ganar dinero a través de los medios de comunicación", afirma.

Samantha también cuestiona la procedencia de los dispositivos. "Los ordenadores fueron empaquetados en México y luego fueron almacenados en el sótano de un edificio en Filipinas. Papá no tuvo acceso a esos ordenadores durante dos años. Cualquiera podría haberle tendido una trampa", argumenta. A su juicio, no existen pruebas sólidas que permitan responsabilizar a su padre.

Los dos hermanos son fruto del primer matrimonio de Thomas Markle con Roslyn Loveless, pero mantienen posiciones opuestas ante la denuncia. Mientras Thomas Jr. asegura que no volverá a hablar con su padre salvo que tenga que declarar contra él, Samantha insiste en que seguirá a su lado.

"Sigo apoyando plenamente a mi padre. Su vida pende de un hilo. Siempre tendrá mi apoyo. Lo amo y siempre lo amaré, y me parece una vergüenza que sus últimos años se vean empañados por todo este drama. No se lo merece", concluye.

Meghan Markle Redes sociales.

Meghan Markle, al margen

Meghan Markle, por su parte, mantiene desde hace años una relación distante con su padre.

Una fuente cercana a Meghan, citada por The Sun, ha vinculado la denuncia con el distanciamiento que existe entre ambos: "Ahora quizás la gente por fin entienda por qué no ha tenido nada que ver con su padre desde 2018".

La ruptura se remonta a los preparativos de la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018. Thomas tenía previsto acompañar a su hija al altar, pero finalmente no acudió después de que salieran a la luz unas fotografías pactadas con un paparazzi.

En aquel momento, aseguró que no pretendía perjudicar ni a Meghan ni a la familia real británica.

Desde entonces, padre e hija no han recompuesto su relación. Thomas tampoco conoce personalmente a sus nietos, Archie (7) y Lilibet (5), según la información facilitada.

La nueva polémica vuelve a situar a la familia Markle bajo el foco público, aunque no hay constancia de que Meghan haya intervenido en la denuncia ni se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Por ahora, las acusaciones no equivalen a una condena y deberán ser esclarecidas por las autoridades que están llevando a cabo la investigación.