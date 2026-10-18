Alejandro de Serbia posa con su nuera, la princesa Vesna, y su nieto. @royalserbia

La dinastía Karadjordjevic da la bienvenida al príncipe Marko Aleksandar, nieto del heredero sin trono de Serbia

La dinastía Karadjordjevic tiene un nuevo príncipe. Aleksandar de Serbia y su esposa, Vesna Jelić, han sido padres de su primer hijo, un niño llamado Marko Aleksandar que nació durante la tarde del pasado 13 de octubre.

La noticia no se conoció hasta este viernes, cuando el Palacio Real de Belgrado anunció el nacimiento y difundió las primeras palabras de su abuelo paterno, Alejandro de Serbia (81), jefe de la Casa Real. El pequeño llevará el título de Su Alteza Real, una distinción que su abuelo le ha concedido de acuerdo con las tradiciones y las normas familiares de los Karadjordjevic.

La llegada del bebé tiene un significado que va más allá de la alegría por el nacimiento de un nieto. Para Alejandro de Serbia, supone ver cómo la dinastía vuelve a tener descendencia en el país al que está ligada su historia.

"Saber que los Karadjordjevic vuelven a nacer en nuestra patria es lo que llena mi corazón de una felicidad especial", ha expresado en el comunicado. Y ha añadido: "He soñado con esto durante tanto tiempo que ahora me cuesta creer que esté sucediendo de verdad".

El príncipe Aleksandar y su mujer, la princesa Vesna, han dado la bienvenida a su primer hijo en común. @royalserbia

Un nombre que une a dos generaciones

El apelativo de Marko Aleksandar no es una elección casual. Sus padres han querido rendir homenaje a los dos abuelos del recién nacido: Marko es el nombre del padre de Vesna Jelić, mientras que Aleksandar remite al abuelo paterno del niño.

Así, el nombre enlaza ambas ramas familiares y que, al mismo tiempo, refuerza la continuidad de una dinastía que mantiene sus títulos y tradiciones pese a la desaparición de la monarquía yugoslava.

La Familia Real de Serbia ya tiene un nuevo miembro: el príncipe Marko Aleksandar, nacido el 13 de octubre de 2026, hijo del príncipe Aleksandar y Vesna Jelić. @royalserbia

El anuncio oficial también ha precisado que el título de príncipe le ha sido otorgado por Alejandro de Serbia en su condición de jefe de la Casa Real.

El pequeño se incorpora así a la familia Karadjordjevic, que conserva una presencia institucional y simbólica en el país, aunque Serbia es hoy una república y no cuenta con una Corona reinante.

El nacimiento de Marko Aleksandar no es el primero de los últimos años que adquiere un significado especial para la familia. En 2018 nació Stefan, hijo del príncipe Felipe y de su esposa, Danica, considerado el primer miembro de la dinastía nacido en territorio serbio desde 1928. La llegada del nuevo príncipe vuelve a situar ese vínculo con la patria en el centro del relato familiar.

Aleksandar de Serbia y su esposa, Vesna Jelić, han sido padres de su primer hijo, un niño llamado Marko Aleksandar. @royalserbia

La madre y el bebé ya están en casa

Vesna y su hijo se encuentran bien y han recibido el alta hospitalaria, según ha comunicado la Casa Real. El parto tuvo lugar en el hospital Euromedik, cuyo equipo médico ha recibido el agradecimiento expreso de la familia por la atención prestada durante el embarazo y el nacimiento.

Los padres han querido agradecer también las numerosas felicitaciones recibidas desde que se hizo pública la noticia. En los próximos días, su prioridad será la vida familiar y el cuidado del recién nacido. El comunicado subraya que ambos se sienten "verdaderamente bendecidos y felices" en esta nueva etapa.

Alejandro de Serbia también ha tenido palabras de reconocimiento para los profesionales que atendieron a su nuera y a su nieto, entre ellos los doctores Natasha y Nenad Zlataric, así como para el conjunto del equipo de Euromedik. Según ha trasladado la familia, la atención recibida fue tan cercana y profesional que, aunque deseaban llevar al bebé a casa, les costó despedirse del personal sanitario.

Una boda entre Belgrado y Sevilla

El nacimiento llega poco más de un año después de la boda de Aleksandar de Serbia y Vesna Jelić, que se casaron en septiembre de 2025 tras varios años de relación.

La pareja celebró primero una ceremonia civil en los jardines del Palacio Real de Belgrado. Dos semanas después, volvió a reunirse con familiares y amigos en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, donde celebró su enlace.

La elección de este municipio andaluz estaba ligada a la historia familiar del novio. Su madre, María da Glória de Orleans-Braganza, es la actual duquesa consorte de Segorbe y prima hermana del rey Juan Carlos I.

Además, los propios padres de Aleksandar se casaron en Villamanrique de la Condesa en 1972, por lo que el lugar tenía un significado especial para la familia.

Ahora, la pareja comienza una nueva etapa con la llegada de su primer hijo. Para su abuelo, el nacimiento tiene además una dimensión histórica y personal.

"Comparto la inmensa alegría de volver a ser un abuelo orgulloso", ha declarado Alejandro de Serbia. Unas palabras que resumen el significado que la familia atribuye a la llegada de Marko Aleksandar: un nuevo miembro, un nombre que une generaciones y una dinastía que sigue mirando al futuro pese a que la monarquía fue abolida en Yugoslavia en 1945.