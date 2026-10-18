La duquesa Pauline de Württemberg y el conde Constantin zu Königsegg-Aulendorf han contraído matrimonio este sábado, 17 de octubre, en Tegernsee (Alemania). GTRES

Boda aristocrática en Alemania: Pauline de Württemberg, de la familia de Sissi emperatriz, se casa con un vestido español

La misma iglesia que vio casarse a sus padres y, años después, a su hermana mayor ha sido escenario de la boda de Pauline de Württemberg (29 años).

Este sábado, 17 de octubre, la duquesa ha contraído matrimonio religioso con el conde Constantin zu Königsegg-Aulendorf (32) en San Quirino, en Tegernsee, Baviera.

Unos 300 invitados, entre miembros de la aristocracia alemana y representantes de algunas de las principales casas nobiliarias europeas, han acompañado a la pareja en una ceremonia que ha unido historia familiar, joyas heredadas y moda española.

La pareja ya había celebrado su enlace civil el pasado mes de julio en el castillo de Halbturn, en Austria. GTRES

La pareja ya había celebrado su enlace civil el pasado julio en el castillo de Halbturn, en Austria. Para la ceremonia religiosa, sin embargo, ha elegido un lugar que forma parte de la biografía de la novia.

Su madre, Marie Caroline de Baviera (57), se casó allí en 1991 con Philipp de Württemberg (61), padre de Pauline.

En 2018, su hermana mayor, Sophie (32), siguió el mismo camino al contraer matrimonio con el conde Maximilien d’Andigné. La boda de este sábado añade un nuevo capítulo a una historia familiar que tiene en Tegernsee uno de sus escenarios recurrentes.

La iglesia que vio casarse a sus padres y a su hermana mayor ha sido escenario de la boda de Pauline de Württemberg. GTRES

Un vestido madrileño

Pauline llegó a la iglesia del brazo de su padre. Su vestido blanco, de líneas románticas y corte depurado, llevaba la firma de Valenzuela Atelier, una casa madrileña especializada en moda nupcial, según ha publicado el diario alemán Bild.

El diseño combinaba un escote redondeado, mangas cortas ligeramente abullonadas y un cuerpo de finos pliegues verticales.

La falda, larga y vaporosa, caía hasta el suelo sin artificios, con una silueta que dejaba el protagonismo a los detalles.

La novia ha lucido una espectacular tiara con diseño de espiga que pertenece a la colección familiar de los Württemberg. GTRES

Una tiara con historia

El velo, de casi tres metros y rematado con motivos florales, acompañaba una de las piezas más significativas del conjunto: una tiara de diamantes en forma de espigas de trigo perteneciente a la familia Württemberg.

La joya, también destacada por la prensa alemana, no era un simple complemento. Su presencia conectaba el estilismo de la novia con la historia de su casa, en la que las piezas heredadas forman parte de los grandes acontecimientos familiares.

Pauline completó el conjunto con un recogido bajo, pulido y con raya en medio. Una elección discreta que despejaba el rostro y permitía apreciar la tiara.

La combinación de una creación española con una joya dinástica alemana dio al estilismo una identidad propia: contemporáneo en la confección, histórico en sus símbolos.

El enlace ha tenido lugar en la la iglesia de San Quirino, en Tegernsee (Alemania). GTRES

Dos familias ligadas a la historia europea

La novia es hija del duque Philipp de Württemberg y de Marie Caroline, duquesa en Baviera.

Nació en Londres en 1997 y pertenece a una de las casas aristocráticas con mayor recorrido histórico en Alemania. Por vía materna está vinculada a los Wittelsbach, la dinastía bávara a la que perteneció la emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sissi. Su abuelo paterno, Carl de Württemberg, encabezó la casa ducal durante casi cinco décadas, hasta su muerte en 2022.

Constantin, por su parte, pertenece a la familia Königsegg-Aulendorf, un linaje aristocrático de Suabia cuyos orígenes se remontan a la Edad Media.

Detalle del ramo de la novia, la duquesa Pauline de Württemberg. GTRES

Es hijo del conde Markus zu Königsegg-Aulendorf y de Philippa, condesa de Waldburg-Zeil-Hohenems. El enlace une así a dos familias con una larga historia en la nobleza alemana, aunque los títulos que conservan hoy son de carácter histórico y familiar, no cargos políticos.

Más allá de sus apellidos, los novios han desarrollado sus propias trayectorias profesionales. Pauline ha trabajado en estrategia y comunicación, mientras que Constantin está vinculado al sector de las inversiones y la gestión patrimonial.

La boda reúne dos tradiciones familiares, pero también a una pareja que ha construido su vida lejos de las antiguas funciones políticas de la aristocracia.

Interior de la iglesia de San Quirino, en Tegernsee, Baviera. GTRES

Tegernsee, el escenario que se repite

La elección de la iglesia de San Quirino no responde únicamente al gusto por su arquitectura barroca ni al paisaje bávaro que la rodea. La madre de Pauline creció en Tegernsee, donde la familia ducal en Baviera mantiene desde hace generaciones una estrecha relación con el antiguo palacio y su iglesia. El lugar ha sido, además, testigo de varios enlaces familiares.

En 1991, Marie Caroline y Philipp celebraron allí su boda. Veintisiete años después, Sophie se casó en el mismo entorno con Maximilien d’Andigné.

Ahora Pauline ha seguido esa tradición, convirtiendo su enlace en una nueva fecha para la memoria familiar. El templo enlaza tres bodas de distintas generaciones y confirma el lugar que Tegernsee ocupa en la historia de los Württemberg.

Vista de la localidad de Tegernsee, en Baviera (Alemania). GTRES

La celebración había comenzado la víspera con una fiesta tradicional en el Herzogliches Bräustüberl de Tegernsee.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados salieron de la iglesia entre los aplausos de sus invitados y de los curiosos congregados en los alrededores. Entre los asistentes figuraban miembros de la casa de Württemberg y representantes de otras familias principescas europeas, entre ellos Franz, duque de Baviera, y Alois, príncipe heredero de Liechtenstein.

La boda de Pauline y Constantin ha reunido así los elementos que distinguen a los enlaces de la aristocracia europea: poderosas alianzas familiares, joyas de elevado valor transmitidas entre generaciones, un lugar cargado de memoria y un vestido con sello español.