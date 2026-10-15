Lady Di se escapaba de noche de Kensington para dar dinero a prostitutas y ayudar a los sin techo, según su exjefe de prensa

La princesa Diana solía escaparse de noche del Palacio de Kensington para recorrer el distrito centro de Londres, entregar dinero a trabajadoras sexuales y comprobar de primera mano cómo sobrevivían las personas sin hogar.

Así lo asegura Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la Casa Real, en una entrevista en el Daily Mail, con motivo de la publicación de su nuevo libro, On Duty with the Royals: The Inside Story of the Modern Monarchy -En servicio con la realeza: la historia interna de la monarquía moderna-.

El extrabajador real trabajó estrechamente con el entonces príncipe de Gales y con Diana desde 1988. Estuvo junto a ellos durante su separación y divorcio, y dirigió la estrategia de comunicación tras la muerte de Lady Di en agosto de 1997.

Dickie Arbiter jutno a la princesa Diana. Getty Images

En su relato, Arbiter ha desvelado el modus operandi de la princesa para poder zafarse de su escolta. Las noches en las que Diana tenía pensado ir de excursión por la ciudad le daba la noche libre a su agente de seguridad, al que aseguraba que no se iba a mover de palacio.

Era entonces cuando Diana se ponía en marcha por Paddington, una zona de Londres asociada históricamente a la prostitución callejera y a la vulnerabilidad social.

"No solo lo hacía para dar dinero a las prostitutas, sino también para pasar por allí y ver cómo se las arreglaban los sin techo", ha explicado el exasesor.

La princesa Diana visitando una escuela y al fondo Dickie Arbite.r, Getty Images

Según Dickie Arbiter, estas salidas nocturnas no solo estaban propiciadas por el compromiso que Diana siempre mantuvo con las personas más desfavorecidas. "Era algo que ella sentía que tenía que hacer, pero también algo que hacía por aburrimiento".

El extrabajador de Casa Real cuenta que Lady Di tenía una rutina palaciega especialmente rígida. Para poder recibir visitas tenía que facilitar al personal de seguridad nombres, direcciones, matrículas y horarios de llegada y salida. Sus invitados solían ir a verla al mediodía, pero no por la noche y eso, según Arbiter, la dejaba "desesperada por encontrar algo que hacer".

Sobre el libro de Spencer

La entrevista también ha servido a Arbiter para atacar El canto del cisne. Diana, mi hermana, las memorias de Charles Spencer, hermano de la princesa. El conde sostiene, entre otras afirmaciones, que Carlos parecía "eufórico" durante una llamada telefónica tras el accidente mortal de Diana en París.

El entonces príncipe carlos con el exsecretario. Getty Images

El exsecretario, todo lo contrario. Asegura haber visto al entonces príncipe de Gales regresar de París horas después de la muerte de Diana y lo describe como un hombre "hecho un desastre", comparable solo, en su recuerdo, al dolor que mostró tras la muerte de su padre, Felipe de Edimburgo.

Además, Arbiter afirmó que el libro del hermano de la princesa es "aburrido" porque "se centra demasiado en él" y que adolece de "falta de precisión". "Yo estaba allí, en primera línea. Estaba a cargo de todas las operaciones con los medios. Había cosas en las memorias de Spencer que me hacían pensar: ‘¿De dónde sacó esto?’", declaró.