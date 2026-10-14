El rey Haakon VIII participará de voluntario en una campaña benéfica en Noruega: irá puerta a puerta pidiendo donativos

El rey Haakon VIII de Noruega (54 años) se sumará el próximo domingo, 18 de octubre, a la gran campaña benéfica televisiva TV-aksjonen como un voluntario recolector de donativos más.

El monarca recorrerá calles y visitará hogares con la tradicional hucha solidaria para animar a los noruegos a contribuir a la ayuda humanitaria destinada a personas refugiadas y desplazadas por la guerra.

La iniciativa, organizada por la radiotelevisión pública noruega NRK, es una de las citas solidarias más importantes del calendario del país, como informa VG.

Este año, la recaudación irá íntegramente al Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que empleará los fondos para mejorar las condiciones de vivienda de más de 400.000 personas afectadas por conflictos en Siria, Gaza, Afganistán, Chad, Sudán y la República Democrática del Congo.

La participación de Haakon VIII no será meramente institucional. Además de ejercer como protector principal de la campaña de 2026, el soberano se convertirá en uno de los miles de bøssebærere -"portadores de hucha"- que saldrán a las calles el domingo 18 de octubre.

La Casa Real ha confirmado que el Rey participará personalmente en la recogida, un gesto que la organización considera especialmente valioso para movilizar a la población.

Haakon VIII ya ha apoyado esta iniciativa en ediciones anteriores, incluidas las de 2023 y 2025, y mantiene un vínculo prolongado con el Consejo Noruego para los Refugiados como su protector desde 2017.

TV-aksjonen es una tradición solidaria noruega que combina una gala televisiva con una operación de recogida de fondos a escala nacional.

Durante la emisión, que comenzará el domingo 18 de octubre a las 19.50 horas en NRK1, se mostrarán reportajes sobre las crisis humanitarias beneficiarias.

El rey Haakon VIII, en una imagen de archivo. Gtres

El corazón de la campaña, sin embargo, sigue siendo la red de voluntarios que visitan los hogares.

La organización subraya que el contacto directo en la puerta es determinante para conseguir donaciones, puesto que permite explicar de primera mano a qué se destinará el dinero y facilitar tanto el pago en efectivo como la donación digital.

Este año, la campaña está dedicada a las personas obligadas a huir de sus hogares por la guerra y la violencia.

Según los organizadores, cerca de 120 millones de personas están actualmente desplazadas en el mundo por conflictos, y la edición de 2026 pretende ofrecer una respuesta concreta a una parte de esa emergencia.

A quién ayudará el dinero

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de vivienda y protección para personas refugiadas y desplazadas internas en seis países: Siria, Gaza, Afganistán, Chad, Sudán y la República Democrática del Congo.

El objetivo es que más de 400.000 personas puedan acceder a un refugio más seguro y a condiciones de vida más dignas.

La ayuda contempla desde tiendas de campaña y alojamientos de emergencia hasta la reparación de viviendas provisionales, la rehabilitación de edificios dañados y la construcción de hogares permanentes.

Pese a la incorporación del rey, la organización ha lanzado una alerta por la falta de participantes. A cuatro días de la campaña, 30.000 personas se habían inscrito como recolectoras de donativos, una cifra que el Consejo Noruego para los Refugiados califica de críticamente baja.

Para que todos los hogares de Noruega reciban la visita de un voluntario el domingo 18 de octubre, la entidad calcula que se necesitan 60.000 recolectores adicionales. En la práctica, eso supone prácticamente duplicar el número actual de inscritos.

El secretario general de la organización, Jan Egeland, ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía para que se apunte a través de la web oficial, tvaksjonen.no.