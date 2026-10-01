El rey Haakon VIII retoma la agenda oficial tras más de un mes de luto de corte por la muerte de su padre, Harald V

El rey Haakon VIII (53 años) pondrá fin al periodo de luto de Corte el próximo 9 de octubre y, mientras tanto, ya ha confirmado una serie de actos institucionales imprescindibles que marcan la reactivación paulatina de la agenda oficial de la monarquía noruega.

La Casa Real ha hecho público el calendario de encuentros constitucionales que el monarca presidirá en los primeros días de octubre, acompañando en algunos de ellos la reina Mette-Marit (53) y la princesa heredera Ingrid Alexandra (22).

Será este viernes, 2 de octubre, cuando el nuevo monarca reanude sus funciones públicas tras la muerte de su padre, el difunto Harald V, el pasado 28 de agosto. Ese día el recién estrenado Jefe del Estado celebrará una reunión de gabinete en el Palacio Real junto a su hija.

Haakon retoma su agenda este 2 de octubre. Gtres

El acto más importante de la jornada será, en cambio, la apertura del Parlamento noruego donde estará acompañado por su esposa, quien de momento solo asistirá a compromisos ineludibles como este.

Las audiencias continuarán la semana próxima como ha desvelado el gabinete de comunicación de Casa Real, que ha hecho pública la agenda real hasta el próximo viernes 9 de octubre.

Parece que de momento la princesa Ingrid permanecerá en Oslo para cumplir con sus deberes como heredera al trono. Hasta la fecha no hay un comunicado oficial que confirme si volverá a Sídney (Australia) donde estudia Ciencias Sociales, con una especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales.

Su hermano, Sverre Magnus (20), en cambio, ya se ha mudado a Portugal donde ha comenzado sus clases universitarias en el Forward College, el mismo centro en el que estuvo el año pasado la infanta Sofía (19).

Quien no aparece, de momento, en la agenda oficial es la reina viuda Sonia (89), convertida ahora en emérita. Tras la muerte de su esposo, y como es habitual en estos casos, sus funciones y su papel se han reducido drásticamente.

De ahora en adelante solo participará en actos clave y colaborará con Haakon VIII como consejera en esta nueva etapa.

Retos familiares

El rey Haakon VIII, que accedió al trono de forma automática el 28 de agosto con la muerte de su padre, tiene por delante una situación familiar complicada. Tras los 13 días de luto nacional y el mes de luto decretado por la Casa Real, el nuevo monarca tendrá que hacer frente a dos situaciones importantes.

Mette-Marit con bombona de oxígeno antes de su operación. Geety Images

Por un lado, la salud de Mette-Marit que flaquea tras la operación de pulmón a la que se sometió el pasado mes de junio. Una situación que los médicos han calificado de normal tras una intervención de este tipo.

Aún queda un proceso largo de recuperación para que la reina pueda ir encontrándose mejor e ir retomando sus funciones. Por ahora, su agenda será limitada para evitar esfuerzos mayores.

Histórica fue la proclamación de Haakon como rey en la que estuvo acompañado por la princesa Ingrid en vez de por Mette-Marit que causó baja debido a su delicado estado.

El segundo de los retos es la situación judicial de Marius Borg (29), actualmente en régimen de arresto domiciliario tras ser condenado por dos violaciones. Quizás este sea uno de los principales quebraderos para el nuevo monarca, ya que después de la participación del joven en los actos fúnebres de Harald la opinión pública está completamente dividida.

Marius Borg en el funeral de Harald. Geety Images

Muchos no entienden cómo una persona acusada de delitos sexuales pueda tener una presencia tan activa dentro de la Casa Real noruega. En cualquier caso, la Corona ya ha dejado claro que Marius es uno más de la familia y van a permanecer a su lado.

La justicia noruega ha ordenado ahora repetir el juicio de Marius Borg Høiby tras admitir el recurso de apelación de su defensa contra la condena de cuatro años de prisión dictada en junio de 2026.