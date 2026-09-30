Los Reyes y los Macron en la cena de gala en el Palacio Real. Gtres

Los Reyes agasajan a los Macron con un menú de Joan Roca en el Palacio Real: del brioche de trufa al postre con lana de oveja

Los reyes, Felipe VI (58) y Letizia (54), ofrecieron este martes, 29 de septiembre, una cena de gala en el Palacio Real en honor a Emmanuel Macron (48 años), y su esposa, Brigitte (73), que se encuentran de visita de Estado en nuestro país.

La velada, que transcurrió en el Comedor de Gala, contó con una propuesta gastronómica elaborada por Joan Roca (62), chef de El Celler de Can Roca. El cocinero con tres Estrellas Michelin diseñó un menú exclusivo para los monarcas y sus invitados, que combinó la alta cocina y el producto de lujo en cuatro pases.

El primer bocado que degustaron los comensales fue un brioche al vapor de trufa, seguido de un turrón de foie que reinterpretó el clásico dulce navideño español en versión salada.

Los invitados de los Reyes en el Comedor de Gala del Palacio Real. Gtres

Como plato principal, Roca preparó un parmentier de bogavante, uno de sus platos estrella y que forma parte de la historia de El Celler de Can Roca. Fue creado por los hermanos Roca en 1988 y se mantiene como un homenaje vivo a los clientes que han acompañado al restaurante a lo largo de su historia.

Combina un puré de patatas cremoso -parmentier-, medallones de bogavante tierno y setas de temporada como las trompetas de la muerte, realzado con un fondo o jugo de crustáceos elaborado con el coral de la cabeza del propio bogavante.

El cierre gastronómico fue un postre láctico, que es una de las creaciones de la que más orgulloso está el chef Joan Roca. Se trata de un dulce donde la protagonista es la leche de oveja ripollesa, que es una de las más dulces, cremosas y aromáticas.

El postre se construye sobre una base láctea muy trabajada: dulce de leche, gotas de yogur, espuma de requesón, helado de leche y finas láminas de nata de leche de oveja deshidratada.

Para aligerar y dar contraste, se añaden unas gotas de confitura de guayaba, que aportan frescor y acidez, y se remata con una nube de azúcar.

Letizia, Macron, Felipe VI y Brigitte. Gtres

Más allá del sabor y la textura, el plato busca activar también el olfato. Se sirve acompañado de un papel perfumado con un aceite esencial de lana de oveja, diseñado para evocar el aroma de una granja pirenaica.

Entre los comensales que pudieron disfrutar los platos destacaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47), y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido (77).

La cantante Luz Casal (67)y la actriz Carmen Maura (81) también fueron invitadas por los Reyes a la cena de gala en el Palacio Real.

La cena cerró la primera jornada de la visita de Estado de Macron, que incluyó encuentros institucionales y un brindis en el que Felipe VI abordó, entre otros asuntos, la situación en Ceuta y la necesidad de mayor apoyo europeo en la gestión de fronteras.