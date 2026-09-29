Edward Kijanangoma, un periodista de 56 años, es el nuevo rey de Uganda pese a la última voluntad de su antecesor

El reino tradicional de Tooro, en el suroeste de Uganda, tiene ya nuevo Rey. El periodista de televisión Edward Kijanangoma, de 56 años, ha sido coronado este martes, 29 de septiembre, como el decimotercer monarca sucediendo en el trono al difunto monarca Omukama Oyo Nyimba, fallecido el pasado 27 de agosto a los 34 años en Estados Unidos a causa de un cáncer.

El nuevo mandatario es un rostro conocido para muchos en esta nación de África Oriental por su trabajo en los medios de comunicación, pero su nombramiento como heredero al trono resulta totalmente insólito.

Como en la famosa película Princesa por sorpresa (2001), Edward, un ciudadano común y corriente, se colocó en el primero en la línea de sucesión tras morir su primo Omukama. En la ficción, el personaje de Mia Thermopolis -interpretado por Anne Hathaway- es una adolescente común que vive enfocada en sus estudios, y de pronto descubre que es la única heredera al trono del pequeño reino de Genovia tras fallecer su padre.

Ha sido un comité de 21 miembros del clan real Babiito -el órgano tradicional encargado de velar por la sucesión- quien ha designado al comunicador como nuevo rey sin querer ser él nada de eso.

Kijanangoma pertenece directamente a la dinastía real -es primo del difunto rey Oyo Nyimba- y para el clan Babiito, mantener la sucesión dentro de la sangre real era un requisito indispensable para preservar la tradición.

La coronación se ha llevado a cabo en el Palacio Real de Karuziika, ubicado en la ciudad de Fort Portal. La ceremonia ha combinado antiguos ritos espirituales y de protección con la presencia de altas autoridades del país. Algunas de estas tradiciones ancestrales han incluido al flamante monarca rociado con sangre de gallina, además de una caminata de madrugada en la capital del reino, acompañado por hombres con antorchas pertenecientes a clanes reales.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha asistido como invitado de honor a los festejos, donde fue recibido con amakondere, una danza tradicional de la región. Durante el acto, el mandatario dedicó unas palabras al flamante soberano: “Felicito a su alteza Nyabongo. Lo he estado viendo en las noticias y es un buen presentador. Estoy seguro de que hará un buen trabajo".

Asimismo, Museveni ha instado a las autoridades culturales a preservar las tradiciones locales, defender el idioma e impulsar una vida familiar responsable para mantener el orden social en la región.

Guerra sucesoria

La entronización del periodista, bajo el nombre de Edward Rukidi Nyabongo I, termina con semanas de controversia dinástica. Tras la muerte de Oyo Nyimba -recordado por haber sido coronado en su momento como el rey más joven del mundo a los tres años-, su madre y su hermana afirmaron que el fallecido monarca había dejado un testamento nombrando como heredero a un hijo menor no reconocido.

Sin embargo, el respaldo decisivo del Gobierno central ugandés terminó por consolidar la sucesión en favor de Kijanangoma.

La reina Best Kemigisa ahora ha criticado que la voluntad del difunto rey debería haber sido respetada.

El nuevo monarca se ha dirigido a la nación para hacer una petición: "Les pido una cosa: me han dado este título de rey, pero no puedo trabajar solo, tengo que trabajar con ustedes".

Uganda es una república constitucional gobernada por un presidente electo, pero su marco legal reconoce reinos tradicionales que perduran como símbolos de identidad y patrimonio cultural, sin ejercer poder político.



Uno de ellos es Tooro, que fue fundado hacia 1830 y abolido en 1967 por el régimen de Milton Obote junto con las demás monarquías tradicionales.



Casi tres décadas más tarde, Yoweri Museveni impulsó su restitución mediante la Constitución de 1995, devolviéndoles exclusivamente su estatus cultural y ceremonial.

El periodista ejerciendo su profesión de periodista antes de ser entronizado. UBC

21 años en los medios

La reciente coronación de Nyabongo I ha marcado un hito en la historia del reino tradicional de Tooro. Detrás del nuevo monarca hay una trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación que promete moldear el estilo de su liderazgo al frente de la comunidad batooro.

Nacido en 1970 en la aldea de Kidukuru (Fort Portal), a unos 300 kilómetros de la capital ugandesa de Kampala, Kijanangoma abandonó su localidad natal para formarse académicamente. En 1999 se graduó en Comunicación de Masas por la Universidad Makerere, la institución universitaria más prestigiosa del país.

Durante más de 21 años, el nuevo soberano desarrolló una sólida carrera como locutor y presentador de televisión, trabajando tanto en la vecina Ruanda como en la Corporación de Radiodifusión de Uganda (UBC). Un periodo en el que mantuvo un contacto estrecho con la actualidad nacional, líderes políticos y el público general.

Tras asumir el trono, el rey declaró que planea poner toda esa experiencia al servicio de su comunidad: "Usaré las conexiones que he forjado durante 21 años trabajando como periodista para conseguir cosas buenas para nuestra gente", aseguró.

Su madre, Assimwe Yusta Kijanangoma, destacó las cualidades personales que lo definen para el cargo: "Eddy es educado, no pelea ni grita, incluso cuando le hacen daño; dice pocas palabras y no se altera demasiado".

No obstante, su madre reconoce afrontar este momento con sentimientos encontrados, alegrándose por el ascenso de su hijo pero consciente del enorme reto que supone suceder en el trono a un monarca tan relevante como el difunto rey Oyo Nyimba, a quien calificó como un "gran hombre".

Edward Kijanangoma está casado con Rebecca Amoding-Rukidi, gerente de recursos humanos y coach profesional. La pareja, que contrajo matrimonio en diciembre de 2018, no tiene descendientes en común. Antes de ese enlace, el rey tuvo un primer matrimonio con una mujer ruandesa, con la que tuvo varios hijos

Ahora Rebecca ella es la nueva reina de Tooro.