El caluroso recibimiento de Felipe VI y Letizia a los Macron en el Palacio Real de Madrid: abrazos y máximos honores

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (48 años), y su esposa, Brigitte (73), han aterrizado este martes, 29 de septiembre, en Madrid para una visita de Estado que durará dos días.

El mandatario francés y la primera dama han sido recibidos en el Palacio Real con honores militares por Felipe VI (58) y Letizia (54) con 45 minutos de retraso. La agenda oficial marcaba que los Macron llegarían a las 13:15 a la Plaza de la Armería, pero finalmente lo han hecho a las 14 horas debido a un retraso en el vuelo que ha obligado a reprogramar el acto.

El matrimonio Macron ha llegado a bordo de un Rolls Royce y ha saludado a los Reyes de manera muy afectuosa demostrando la buena sintonía entre todos. Después han sonado los himnos nacionales y Felipe y Emmanuel han pasado revista a las tropas.

Los Reyes recibiendo a los Macron en el Palacio Real de Madrid. Gtres

Junto a los Reyes han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47), que ha deslumbrado con un diseño rojo con escote Bardot de la firma Victoria Collection.

La visita de Estado de Macron estaba pendiente desde 2018, cuando Felipe VI le invitó tras su propia visita a París ese mismo año; pero el encuentro se fue aplazando por la pandemia y otros factores de agenda.

El Rey condecorará al mandatario francés en esta visita con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, el grado más alto de esta orden civil española, reservado a jefes de Estado y personalidades de primer rango. Y a Brigitte Macron con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, categoría inmediatamente inferior al Collar, que se luce con banda cruzada y placa.

Los cuatro disfrutarán de un almuerzo privado en el Palacio Real. Gtres

Cena de gala

La agenda oficial continuará con un almuerzo privado en Zarzuela ofrecido por los Reyes en honor del mandatario galo y su esposa.

No habrá sobremesa porque apenas dispondrán de una hora para comer. A las 15:30 tanto Felipe VI como Emmanuel Macron se reunirán en el despacho del Rey para tratar cuestiones de interés bilateral, de seguridad comunitaria y del contexto geopolítico internacional.

La primera jornada de esta visita oficial terminará con una cena de gala en el Palacio Real. La velada tendrá lugar en el Comedor de Gala, un espacio reservado a los banquetes de Estado más solemnes. Es una de las estancias más amplias del Palacio Real de Madrid con capacidad para más de 140 comensales.

Visita de Estado del presidente francés a España. Gtres

Al banquete asistirán las máximas autoridades del Estado español, representantes del cuerpo diplomático y destacadas personalidades del mundo empresarial y cultural de ambos países. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una de las personas confirmadas a la cena. Se espera que haya brindis y discursos de Felipe VI y de Macron en momentos clave de la velada.

Se ha especulado mucho sobre la presencia de la princesa Leonor (20) esta noche, pero la Casa Real ha confirmado que no estará presente.

La visita de los Macron a España continuará mañana, miércoles 30 de septiembre, con la asistencia al Foro de Comercio e Inversión España-Francia y una cena en la Embajada de Francia.