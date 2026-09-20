Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, en guerra con el rey Carlos III: lo acusa de "abuso" psicológico y "manipulación"

"No todos los días uno se despierta y descubre que el rey lo ha manipulado psicológicamente". Con esta contundente afirmación, Charles Spencer (62 años) ha elevado a un nivel sin precedentes el enfrentamiento que libra contra la Casa Real británica a cuenta de la memoria de su difunta hermana, la princesa Diana de Gales.

El desencadenante del conflicto ha sido la publicación de un extracto de las memorias El canto del cisne: Diana, mi hermana (Penguin Random House), en el que revela un episodio acontecido días después del trágico accidente de París en 1997.

Según la versión del aristócrata, durante una acalorada discusión sobre si los príncipes Guillermo (44) y Harry (42), que entonces tenían 15 y 12 años, debían caminar tras el féretro de su madre, el entonces príncipe Carlos le espetó una frase estremecedora: "Puedes estar seguro de que la olvidaremos pronto".

La respuesta de la Casa Real no se hizo esperar. En una reacción enormemente inusual, un portavoz del Palacio de Buckingham puso en duda la veracidad del relato argumentando que el dolor fraternal puede "nublar la razón, afectar el juicio y distorsionar la memoria".

La réplica del conde: "Hacen gaslighting"

En una entrevista exclusiva a la BBC, el conde Spencer ha calificado la réplica oficial de Palacio como un ejercicio deliberado de "manipulación psicológica" o, citando sus palabras textuales, "gaslighting".

Dicho término, traducido habitualmente como "luz de gas" o "manipulación psicológica", es una forma de abuso psicológico sutil en la que una persona manipula a otra para hacerla dudar de su propia percepción, memoria, juicio o cordura.

A su juicio, eso es exactamente lo que está haciendo la Corona británica. Según él, la estrategia de palacio intenta cuestionar su cordura para invalidar un testimonio que el monarca es incapaz de desmentir en primera persona.

Spencer considera que la reacción pública de Carlos III fue algo "asombrosamente provocador y de bajo nivel porque, en esencia, intentaba decir que yo había mentido sin que el Rey estuviera presente".

Además, el hermano de Diana de Gales ha tildado el comunicado de Buckingham de "pobre imitación" de la célebre frase pronunciada por Isabel II ("los recuerdos pueden variar") tras la explosiva entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey en 2021.

"En aquellas circunstancias fue una forma mucho más elegante de expresar las cosas, pero aquí está totalmente fuera de lugar", ha aseverado.

Spencer añade que informó de inmediato a su entorno más cercano sobre las palabras de Carlos de Inglaterra "porque fue algo monstruoso".

"Diana estaría aplaudiendo este libro"

Frente a las críticas de algunos analistas de la realeza que lo acusan de lucrarse a costa del legado de la princesa, Charles Spencer rechaza tajantemente cualquier motivación económica.

"El dinero nunca ha sido ni remotamente una consideración a la hora de decidir escribir mi homenaje a Diana. Ella siempre decía: 'No juzgues a los demás por ti mismo'", ha recordado al citado medio.

Spencer, que reivindica su condición de historiador para defender la búsqueda estricta de la verdad, asegura que el único propósito de sus memorias es relatar todo lo que su hermana tuvo que soportar a través de los ojos del hermano con el que creció.

"Tengo sesenta y tantos años, ninguno de mis padres llegó a los setenta y quería hacer esto mientras pudiera. La gente está pasando por alto un punto fundamental, y es que Diana era mi hermana y tengo todo el derecho a escribir sobre ella. Puedo asegurarles que ella estaría aplaudiendo con entusiasmo este libro, no me cabe la menor duda", ha concluido.