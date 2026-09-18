Así es Joseph Wenzel, hijo del príncipe antiabortista Alois de Liechtenstein y el soltero de oro más esquivo del continente

La Casa de Liechtenstein sigue en el punto de mira de la realeza europea desde que, hace unos días, el príncipe Alois de Liechtenstein (58 años) tomara una decisión tan trascendente como insólita: desafiar al Parlamento y oponerse frontalmente a la ley del aborto aprobada.

La ajustada aprobación de una iniciativa popular para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras doce semanas encontró una férrea resistencia en forma de rotunda negativa, la del príncipe regente Alois, amparándose en el poder que se le otorga.

De marcada ascendencia católica, el Jefe del Estado en funciones ha confirmado su decisión de aplicar el veto regio para bloquear la reforma, un movimiento que ha vuelto a poner el foco en la saga que ostenta el poder real en el pequeño Estado enclavado entre Suiza y Austria.

Joseph Wenzel junto a su madre. Gtres

El mundo entero mira a los miembros de la dinastía más rica de Europa. Cómo son y cuál es su vida más allá de la casa principesca. En este tenso contexto, la figura de Joseph Wenzel, el príncipe desconocido que está llamado a reinar en Liechtenstein, cobra especial protagonismo.

No en vano, Joseph -conocido como Wenzel en su entorno- es el hijo mayor del príncipe Alois y de Sofía de Baviera. Ha sido bautizado como el soltero de oro más esquivo del continente.

A sus 31 años, el primogénito de la dinastía destaca por su carácter discreto y enigmático, y ostenta el título de heredero de la dinastía más acaudalada de Europa. Atesora una fortuna familiar valorada en más de 11.000 millones de euros.

Nacido en Londres el 24 de mayo de 1995, el joven se educó en el Malvern College antes de seguir los pasos de la élite militar internacional en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, por donde también pasaron su propio padre y los príncipes británicos.

Lejos de limitar su instrucción al terreno de las armas, Joseph Wenzel orientó sus conocimientos académicos y profesionales hacia la alta política internacional y la gestión patrimonial.

El conde, en una imagen de archivo. Gtres

Tras graduarse, completó estancias de trabajo en el Senado de los Estados Unidos en Washington D. C. y se incorporó a las oficinas de la firma financiera de su familia, el Grupo LGT, desempeñando tareas entre los distritos bancarios de Londres y Nueva York.

La apuesta de Joseph por la hiperdiscreción ha propiciado que durante años su presencia en los actos de la realeza internacional haya sido prácticamente inexistente.

Su ausencia en citas de calado doloroso para la dinastía, como la repentina muerte y posterior funeral de su tío, el príncipe Constantino, en el año 2023, llegó a alimentar rumores sobre un distanciamiento o un bajo compromiso con las responsabilidades de la Corona.

Ese celo casi infranqueable por su intimidad se traslada de igual modo a su historial sentimental. A lo largo de sus tres décadas de vida, al príncipe heredero sólo se le ha conocido un vínculo amoroso: el que ha mantenido con una joven llamada Jonna Gazzola.

Su historia con Gazzola estuvo marcada por continuas idas y venidas. En foros y webs de realeza también han circulado rumores no confirmados sobre un posible vínculo con Georgina von Arco-Zinneberg -hermana menor de la princesa Napoléon-, pero sin confirmación alguna.

En otro orden de cosas, el conde de Rietberg ostenta, además, un lugar relevante en la línea de sucesión jacobita a los tronos de Inglaterra y Escocia.

Hasta la histórica reforma de las leyes dinásticas promulgada por la Casa Principesca en 2026, Liechtenstein se regía por una estricta aplicación de la ley sálica, que excluía por completo a las mujeres del acceso al trono en favor de los varones.

La reciente adopción del principio de primogenitura absoluta ha acabado con esta discriminación, alineando al principado con el resto de las monarquías parlamentarias europeas.

Sin embargo, esta modificación legal de 2026 no ha alterado la posición de Joseph Wenzel. Al ser una norma sin carácter retroactivo, la nueva regulación respeta de forma íntegra los derechos de la línea directa ya consolidada.

Por este motivo, Wenzel mantiene de forma inalterable el segundo puesto en la línea de sucesión al trono por detrás de su padre Alois. De este modo, la continuidad de la Corona en la rama directa queda plenamente garantizada.

No quiere fotos ni protagonismo

A pesar de su cuna, su abultado patrimonio y su estatus político, Joseph Wenzel se mantiene completamente al margen del foco mediático. Prescinde de las grandes convocatorias oficiales, huye de las cámaras y su intimidad constituye un auténtico enigma.

Durante el deceso de su tío paterno en diciembre de 2023, su figura destacó por ser la gran ausente. Ninguna nota oficial, ninguna foto. En el principado, esa discreción se asume como un código tácito.

Tampoco se deja ver en compromisos internacionales, enlaces de la realeza o encuentros de la alta sociedad. Su perfil permanece celosamente resguardado por la institución palaciega. Una estrategia que, en la era actual, solo sirve para agigantar su leyenda.

Joseph Wenzel rechaza el protagonismo. Le resulta innecesario. El peso de su legado, tanto institucional como financiero, resulta autosuficiente.

En un contexto marcado por las redes sociales, la polémica y las celebridades regias, él escoge la reserva, la disciplina y la sobriedad. Tal vez sea ese, precisamente, el origen de su verdadera influencia.