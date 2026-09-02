Philippos de Grecia y Nina Flohr anuncian el nacimiento de su primer hijo mediante gestación subrogada

La Casa Real helena está de enhorabuena. A través de una nota oficial difundida en su página web, la institución ha anunciado el nacimiento del primer hijo de Philippos de Grecia (40 años) -hijo menor del difunto rey Constantino II y de la reina Ana María- y su esposa, Nina Flohr (39).

El bebé, un varón nacido el pasado 27 de julio de 2026 en Estados Unidos mediante un procedimiento de gestación subrogada, se convierte en el primer miembro de la dinastía griega en llegar al mundo mediante este método.

El nacimiento se ha mantenido en la más estricta intimidad durante más de un mes.

Ha sido tras la reciente celebración en Atenas del 80º cumpleaños de la reina Ana María cuando los padres han decidido formalizar la noticia y dar a conocer la identidad del recién nacido, al que han bautizado con el nombre de Kimon Thomas Constantinou.

El anuncio institucional emitido por la Casa Real recoge de forma explícita los pormenores del nacimiento y transmite la gratitud de los recién estrenados padres hacia el entorno que ha facilitado la llegada de su primogénito.

"Philip De Gres y su esposa, Nina, anuncian con gran alegría el nacimiento de su primer hijo, Kimon Thomas Constantinou, el 27 de julio de 2026 en los Estados Unidos de América. Kimon nació mediante gestación subrogada".

"Nina y Philip expresan su sincero agradecimiento a la madre subrogada y a su familia, quienes hicieron posible el nacimiento de su hijo", se puede leer en el escrito.

"Philip y Nina están disfrutando de estas primeras semanas tan especiales junto a Kimonas y están profundamente felices de comenzar, junto a su hijo, este nuevo capítulo en la vida de su familia", refleja el texto publicado por la institución.

El nombre elegido para el primogénito engloba un cuidado triple homenaje que vincula la tradición clásica helénica con las raíces familiares de ambos progenitores. La primera denominación, Kimon, posee una profunda implantación en la historia de la Grecia antigua.

El nombre evoca la figura histórica de Cimón, uno de los generales y estadistas más célebres de la Atenas del siglo V a.C., caracterizado por sus victorias militares y su papel clave en la consolidación de la hegemonía ateniense.

El matrimonio. Gtres

La segunda acepción, Thomas, rinde tributo directo a la rama materna de la familia. El nombre hace referencia al abuelo materno del bebé, el magnate suizo Thomas Flohr, fundador y propietario de la prestigiosa compañía de aviación ejecutiva VistaJet.

Finalmente, la tercera denominación, Constantinou, constituye una clara dedicatoria a la memoria del rey Constantino II, hermano de la reina Sofía de España, fallecido en enero de 2023.

El nacimiento de Kimon Thomas Constantinou supone la culminación de la historia de amor entre Philippos de Grecia, de 40 años, y Nina Flohr, de 39, a punto de cumplirse un lustro desde su primer enlace institucional.

La pareja contrajo matrimonio civil en diciembre de 2020 en una ceremonia privada celebrada en la estación alpina de St. Moritz (Suiza), condicionada por las restricciones sanitarias de la época.

Un año más tarde, el 12 de diciembre de 2021, los esposos ratificaron sus votos mediante una solemne ceremonia religiosa celebrada en la catedral ortodoxa de Santa María de la Anunciación de Atenas.

Aquel enlace reunió a destacados representantes de las principales Casas Reales europeas, entre ellos miembros de las dinastías de España, Dinamarca y Gran Bretaña, escenificando el peso institucional de la familia helena en el panorama internacional.