Leah, la hija de Marta Luisa que abandona el Palacio para irse a la tele: el llamativo proyecto de la sobrina del rey Haakon VIII

En estos días tras el deceso de Harald V de Noruega los medios de comunicación han puesto el foco en la figura del díscolo y polémico Marius Borg (29 años), el primogénito de la hoy reina Mette-Marit (53), por su llamativa presencia en los actos fúnebres del soberano.

Sorprendente e inesperada asistencia, principalmente, porque el joven se encuentra en prisión preventiva tras ser condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros delitos. Está bajo arresto domiciliario en el complejo residencial de Skaugum.

Ante esta delicada situación, nadie esperaba que Borg acudiera, en primer lugar, al hospital para despedirse del padre de Haakon VIII (53) y, una vez acontecido el deceso, al traslado de su féretro dentro de Palacio. Como un nieto más, como el 'nieto bonus' que fue para Harald.

Ese día en que el féretro se desplazó del Salón Rojo a la Capilla, en torno a los restos mortales del marido de la reina Sonia (89), amén de Ingrid Alexandra (22) y de Sverre Magnus (20), se reunieron las tres hijas de Marta Luisa de Noruega (54): Maud (23), Leah (21) y Emma (17).

Maud es artista e ilustradora; Emma, amazona. No obstante, ninguna de ellas tiene la repercusión mediática y, sobre todo, televisiva y digital que goza la mediana de las hermanas, Leah Isadora Behn. La hoy sobrina del rey Haakon VIII es creadora de contenido de belleza y empresaria.

Leah es, con permiso de todo lo demás, una amante de los realities. De hecho, ha sido la primera figura de la Familia Real en enrolarse en el mundo del entretenimiento. Hace unos días, sólo horas antes del fallecimiento de su abuelo, la joven dio una noticia a ese respecto.

Leah ha confirmado, a través de sus redes sociales, su regreso definitivo a la pequeña pantalla como participante de la 21ª edición de Skal vi danse (¿Bailamos?), la versión del popular concurso internacional conocido en España como Bailando con las estrellas.

Leah Isadora, en una imagen promocional. Redes Sociales

"¡Sorpresa! Este otoño va a ser una locura", posteó ante sus 173.000 seguidores de Instagram. La noticia, pese al aciago trance en que vio la luz, ha sido recibida con muestras de apoyo inmediatas dentro de su entorno familiar.

Sus hermanas, Maud Angelica y Emma Tallulah, le dedicaron comentarios de ánimo como "lo vas a hacer genial", mientras que su padrastro, el chamán estadounidense Durek Verrett (51), sumó su felicitación pública: "Estoy muy orgulloso de ti, mi ángel".

Nacida el 8 de abril de 2005, Leah Isadora es la segunda de las tres hijas del matrimonio entre Marta Luisa y Ari Behn, y ocupa actualmente el sexto lugar en la línea de sucesión al trono que encabeza su tío, el rey Haakon VIII.

A pesar de su vínculo directo con la dinastía reinante, Leah ha diseñado un perfil público propio volcado de lleno en el universo digital, el diseño y el maquillaje.

Tras finalizar sus estudios secundarios, la nieta del rey Harald V y la reina Sonia decidió encauzar su carrera profesional hacia la industria de la belleza y la moda.

Formada como maquilladora profesional, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido e influencers de belleza más influyentes del entorno nórdico, acumulando cientos de miles de seguidores a los que ofrece tutoriales de estética.

Su capacidad de comunicación la llevó a ser galardonada en los premios Vixen Awards de Noruega dentro de la categoría de belleza, un reconocimiento que respaldó su decisión de desarrollarse profesionalmente al margen de la agenda oficial de la Casa Real.

La participación de Leah Isadora en Skal vi danse -cuyo estreno está programado por la cadena de televisión TV2 para el próximo 26 de septiembre- no parte completamente de cero.

Leah Isadora. Redes Sociales

El año pasado, la joven acudió como invitada especial a la pista del programa para bailar junto a su gran amiga Tale Torjussen, quien terminó coronándose como vencedora de aquella temporada.

En aquella ocasión, ambas ejecutaron una compleja coreografía al ritmo del tema Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera, cosechando grandes elogios por parte del jurado técnico.

Para esta nueva entrega competitiva, Leah formará pareja estable con el bailarín profesional Andreas Hiim. Consciente de la exigencia de los ensayos, la propia joven ha manifestado la necesidad de someterse a una disciplina estricta para aspirar al triunfo.

"Necesito que me pongan un poco en mi sitio, que me hagan ver mis límites", ha declarado a los micrófonos de la cadena TV2 en vísperas del inicio de las emisiones.

El fichaje por el certamen de baile consolida una andadura televisiva que comenzó el pasado año. Leah Isadora Behn se convirtió en la segunda figura con sangre azul a nivel internacional en sumarse al formato The Traitors, tras la participación previa del británico Lord Ivar Mountbatten.

Leah formó parte de la quinta temporada de Forræder, la adaptación noruega del concurso, grabada en las dependencias del histórico castillo de Hvedholm, una fortaleza del siglo XV.

En aquel juego de alianzas y estrategia, la nieta de Harald V no dudó en exponer su hoja de ruta con humor e ironía: "Actitud: manipular, controlar, jefa al mando". Para enrolarse en el proyecto, la joven confirmó haber contado con el pleno beneplácito de su madre.

La incursión de Leah en el medio televisivo se suma a la trayectoria de su hermana mayor, Maud Angelica, pionera de la familia al participar en Kokkeskolen (la versión noruega de MasterChef) y en el concurso musical Mask Singer.

Este desembarco de la joven generación corre parejo a la intensa actividad mediática de la propia princesa Marta Luisa y de su esposo, Durek Verrett.

El matrimonio encabezará este otoño Noruega Alternativa, una docuserie esotérica de seis entregas que emitirá la plataforma de streaming Viaplay. El formato pretende ofrecer un retrato íntimo del panorama de las medicinas alternativas en el país.

Marta Luisa, que regenta desde 2018 su propio centro de enseñanza para entablar comunicación con planos espirituales, y Verrett, quien se define como un guía conectado con lo divino, continúan así afianzando la presencia de la rama familiar en los medios de entretenimiento masivos.