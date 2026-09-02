La Fiscalía solicitará cuatro semanas más de detención para Marius Borg: nuevo revés tras su polémica reaparición familiar

Marius Borg (29 años) sorprendió a propios y extraños hace unos días cuando abandonó su arresto domiciliario -con el pertinente permiso- para despedirse del rey Harald y, más tarde, portar su féretro en Palacio. Su presencia en estos actos ha sido muy comentada -y criticada-.

Ahora, este miércoles, 2 de septiembre, se conocen importantes novedades en torno a su situación privado de libertad. Este próximo 7 de septiembre expiraba el plazo de las cuatro semanas que debía cumplir en arresto domiciliario en la finca de Skaugum.

La Fiscalía, no obstante, ha confirmado oficialmente su intención de solicitar una prórroga en la detención cautelar del hijastro del rey Haakon VIII (53), según ha manifestado la fiscal Oda Karterud al diario nacional VG.

Marius Borg, en una imagen de archivo. Gtres

La decisión busca garantizar la medida restrictiva hasta que el Tribunal de Apelación resuelva el recurso presentado contra la sentencia dictada el pasado mes de junio.

"Presentaremos la reclamación dentro de cuatro semanas", ha señalado la fiscal Karterud.

En esa línea, ha matizado que el órgano acusador ya había avanzado en audiencias previas que resultaba procedente mantener la privación de libertad mientras la resolución firme estuviera pendiente del pronunciamiento judicial.

El propio Marius ya ha sido informado, según su abogado defensor, Petar Sekulic: "Høiby sigue opinando que no hay riesgo de reincidencia, pero teniendo en cuenta la situación con el próximo funeral, acepta continuar en prisión".

La prórroga de la cautelar obedece a la convicción de la sede judicial de que persiste un riesgo real y fundado de que el procesado incurra en nuevas violaciones de la orden de alejamiento dictada en favor de la víctima, conocida en el caso como la mujer de Frogner.

Ceremonia del féretro, con Marius Borg como un nieto más. EFE

La aplicación de esta prisión preventiva presenta un formato de custodia domiciliaria mediante el uso de dispositivos de seguimiento electrónico.

Conviene recordar que el primogénito de la Reina se encuentra recluido con una tobillera de geolocalización en una pequeña casa de madera roja situada dentro de la finca de Skaugum, la residencia oficial de la pareja real.

Ahora, la Fiscalía considera imperativo mantener este esquema de vigilancia estricta para evitar posibles aproximaciones o contactos con la denunciante.

Marius Borg. Gtres

La situación de prisión preventiva se deriva del juicio celebrado el pasado mes de junio, en el que Marius fue condenado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de un total de 34 cargos penales, entre los que se incluyen dos delitos de violación y otro de agresión.

A lo largo de todo el procedimiento, el acusado ha mantenido su postura de inocencia respecto a las acusaciones más graves dictaminadas por la sala. Sea como fuere, el caso ha tenido un impacto severo sobre la reputación de la Casa Real noruega.

Pese a no ostentar títulos ni funciones de representación oficial, la estrecha vinculación afectiva y de convivencia de Borg con la institución -habiendo sido criado por el rey Haakon VIII como un hijo más desde su infancia- ha expuesto a la Corona a un escrutinio mediático e institucional.