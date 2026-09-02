Crece la presión en EEUU para que el expríncipe Andrés sea procesado por delito sexual dentro del 'caso Epstein'

Un discurso en la Cámara de Representantes de Washington ha vuelto a colocar al exduque de York en el centro del escándalo Epstein. El congresista republicano Thomas Massie (54 años) nombró a Andrés Mountbatten-Windsor (66) y afirmó que el hermano del rey Carlos III (77) "cometió delitos sexuales en Estados Unidos".

En su intervención, el parlamentario presionó al Departamento de Justicia para que investigue y procese a los asociados del fallecido Jeffrey Epstein.

"El príncipe Andrés cometió delitos sexuales en Estados Unidos", dijo. "Quizás escuchar estos nombres avergüence al Departamento de Justicia y lo obligue a impartir justicia", añadió Massie.

El congresista es en la actualidad una de las voces más críticas en la gestión del caso Epstein, y aunque el hijo de la reina Isabel II ha negado categóricamente todas las acusaciones, el político insiste en que el expríncipe debería declarar.

Las afirmaciones de Massie reactivan el testimonio de Virginia Giuffre, quien sostuvo hasta su muerte que mantuvo relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones cuando tenía 17 años y que fue víctima de trata por parte de Epstein.

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. Geety Images

Según su relato, dos de esos encuentros ocurrieron en Nueva York y la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.

La intervención en el Capitolio llega apenas 48 horas después de que se conociera que otra mujer, que afirma que Epstein la llevó en avión al Reino Unido para tener relaciones sexuales con Andrés, ha pasado de un "no rotundo" a un "quizás" sobre testificar en su contra.

Según informó el Daily Mail, esta mujer -cuyo nombre no se ha revelado- asegura que, en 2010, pasó una noche con el entonces príncipe en Royal Lodge (Windsor) a petición de Epstein, y que también recibió una visita guiada al Palacio de Buckingham y un té.

Su abogado, Bradley Edwards, ha explicado que la principal preocupación de la mujer a la hora de testificar es proteger a su hijo y evitar que sea acosado, y que, si se resuelven esos problemas, "podría suceder" su colaboración.

Investigación británica

Andrés fue arrestado en febrero -el día de su 66 cumpleaños- bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, tras la publicación de documentos que, según se difundió, mostrarían que había compartido información confidencial con Epstein durante su amistad de una década.

Entre la información supuestamente facilitada se incluían informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, así como una reunión informativa confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand (Afganistán).

En mayo, la Policía de Thames Valley, que dirige la pesquisa, anunció que ampliaría la investigación para incluir la trata de personas con fines de explotación sexual.

Última imagen pública del hijo de la reina Isabel II. Gtres

Desde su puesta en libertad, el exduque vive en Marsh Farm, una propiedad dentro de la finca real de Sandringham, en Norfolk (Reino Unido). Se trata de una casa de cinco dormitorios, mucho más modesta que la mansión de 30 habitaciones que ocupaba en Windsor y que tuvo que desalojar tras estallar todo el escándalo.

Desde entonces, son contadas las ocasiones en las que se le ha visto. Casualmente, la última vez que ha sido fotografiado ha sido hace unos días coincidiendo con la noticia de la vuelta de Sarah Ferguson (66) a Reino Unido. Iba solo al volante de su propio vehículo, un Range Rover, por las inmediaciones de su residencia.