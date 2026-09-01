Haakon VIII jura en soledad la Constitución ante la ausencia de la reina Mette-Marit: Ingrid ocupa la silla vacía de su madre

Noruega ha vivido este martes 1 de septiembre un día histórico. Haakon VIII (53 años) ha prestado juramento ante el Parlamento y se ha comprometido, en un acto sobrio y televisado, a gobernar "de acuerdo con la Constitución y las leyes" del país.

Aunque Haakon se convirtió automáticamente en el nuevo rey en el momento en que murió su padre Harald, debía prestar juramento antes de poder ejercer sus funciones como jefe de Estado.

El acto, que ha comenzado a las 13 horas en la cámara del Storting, ha reunido a los miembros de la Familia Real con una importante e inesperada ausencia.

Dos horas antes de que comenzara la ceremonia, la Casa Real noruega ha emitido un comunicado informando sobre la baja de la reina Mette-Marit (53) por problemas de salud derivados de su trasplante de pulmón.

"No es infrecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina ha sufrido complicaciones en varias ocasiones desde la operación, incluida la de hoy. Por consiguiente, deberá permanecer bajo observación durante todo el día. Lamentablemente, la Reina no podrá asistir hoy a la ceremonia de investidura en el Storting", han asegurado en el escrito enviado desde palacio.

Haakon VII llegando solo al Parlamento noruego. EFE

A Mette-Marit le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018, una afección que se fue agravando con los años. El pasado mes de junio se sometió a un trasplante de pulmón, que fue descrito como un éxito.

Recibió el alta en julio y desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que se le ha podido ver. Su agenda real ha sido adaptada a su nueva realidad. Sin embargo, este lunes, 31 de agosto, sí participó en la ceremonia del féretro donde se la pudo ver, de la mano, junto a la reina Sonia (89).

Aunque el papel de Mette-Marit era tan solo de acompañamiento en esta jornada lo previsto era que ella estuviera a su lado como reina consorte, al igual que Sonia lo estuvo en 1991 junto a Harald.

El rey junto a la p`rincesa Ingrid, que se convierte oficialmente en la primera en la línea de sucesión. EFE

Ha sido la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) quien ha acompañado al Rey durante el acto y ha ocupado la silla vacía de su madre, mientras que la reina viuda y el príncipe Sverre Magnus (20) han seguido el juramento desde el salón del Parlamento.

Antes Haakon ha hecho solo el recorrido desde el palacio hasta el Parlamento mientras alrededor de 1.000 personas de la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada han formado una fila a lo largo de la ruta.

Ha ido en un coche de lujo modelo Lincoln Continental 1966 descapotable, el mismo usado en las bodas de Harald y Sonia y de Haakon y Mette-Marit.

"Todo por Noruega"

Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani (43), ha leído el anuncio oficial del fallecimiento de Harald V y de la sucesión al trono, antes de que Haakon VIII prestara juramento y dirigiera un breve discurso ante los diputados.

El rey Haakon, vestido con el uniforme de gala del Ejército, con la Gran Cruz de la Orden de San Olaf y la cinta de la Orden del Mérito, ha expresado su esperanza de que la buena relación que ha existido entre el Storting y su padre, el rey Harald, se mantenga.

"La Reina y yo queremos confirmar que estamos disponibles para cumplir con nuestro deber para con el país y el pueblo. Siguiendo esta tradición, como rey del país, también he adoptado el lema "todo por Noruega".

Haakon VII pronunciado su breve discurso ante el Parlamento. EFE

Tras estas palabras, el presidente del Parlamento pronunció otro discurso, en este caso en memoria de Harald: "Desde que se conoció la noticia del fallecimiento del Rey, el pueblo noruego se ha unido en el dolor. Las historias que ahora se comparten por todas partes son un testimonio contundente y sincero del lugar único que ocupa en nuestros corazones". Después se ha guardado un minuto de silencio.

Ingrid: juramento por escrito

La jornada también ha marcado el ascenso definitivo de Ingrid Alexandra a la primera línea de la sucesión. La princesa heredera ha prestado juramento a la Constitución por escrito firmando el documento en el Palacio el mismo día en que su padre ha jurado su cargo.

Tras la muerte de Harald V, Ingrid Alexandra ocupa el primer puesto en la línea de sucesión como princesa heredera, mientras que su hermano Sverre Magnus queda en segunda posición.

La princesa ingrid junto a la reina Sonia. EFE

La ceremonia de este martes es un acto tradicional arraigado en el siglo XIX y que se había celebrado por última vez el 21 de enero de 1991, cuando Harald V juró la Constitución cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

El acto que ha durado alrededor de veinte minutos, ha finalizado con todos los asistentes cantando el himno real Kongesangen (La canción del rey).