Muere Harald V de Noruega, el rey más longevo de Europa, a los 89 años, a causa de una grave infección bacteriana

El rey Harald de Noruega, en una fotografía tomada el pasado mes de mayo, en Oslo. Gtres

El reino de Noruega llora la pérdida de su jefe de Estado. Este viernes, 28 de agosto, el rey Harald V ha fallecido a los 89 años de edad en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet), según ha informado de forma oficial el Palacio Real de la capital nórdica.

"Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el Rey Harald falleció hoy". El monarca ha fallecido a las 6:35 horas de esta mañana.

El deceso se produce tras un rápido y trágico deterioro de su salud, poniendo fin a un reinado de más de tres décadas caracterizado por el servicio, la cercanía con el pueblo y la consolidación de la monarquía parlamentaria en el país escandinavo.

El rey Harald de Noruega, en una fotografía de archivo. Gtres

La noticia del fallecimiento del soberano acontece tras más de una semana de máxima inquietud.

Un último y fatal contratiempo que lo ha llevado a permanecer ingresado durante 10 días, manteniendo en vilo a todos los miembros de su familia. Tanto es así que en las horas previas a su deceso cancelaron todos los actos programados de la agenda oficial.

Harald V permanecía ingresado desde el pasado lunes 17 de agosto debido a severas complicaciones derivadas del tratamiento con cortisona que recibía para combatir la anemia hemolítica que padecía.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico de la clínica capitalina, el desarrollo de una severa infección bacteriana en el torrente sanguíneo -anunciada por la Casa Real este mismo domingo- terminó por colapsar de forma irreversible el delicado organismo del monarca.

Durante las últimas horas de vida del monarca, la inquietud y la gravedad del pronóstico médico provocaron un despliegue sin precedentes en el centro sanitario de Oslo.

La totalidad de los miembros de la dinastía nórdica se trasladó de forma escalonada al recinto hospitalario para acompañar al jefe de Estado en sus momentos finales, en una comitiva marcada por la tristeza y la resignación.

La reina Sonia (89 años) encabezó el constante goteo de visitas familiares, acompañada por la princesa Astrid, de 94 años y hermana mayor del rey.

El rey Harald, junto a su mujer, la reina Sonia. Gtres

Junto a ellas, los príncipes herederos, Haakon (53) y Mette-Marit (53), mantuvieron una presencia casi ininterrumpida en las dependencias médicas.

Asimismo, el pasado fin de semana, los nietos del monarca -la princesa Ingrid (22 años) y el príncipe Sverre (20)-, junto a la princesa Marta Luisa, su marido, Durek Verrett, quien se sometió el pasado miércoles a un trasplante de riñón, y sus hijas Maud Angelica y Leah Isadora, acudieron a dar el último adiós a Harald V.

La confluencia de todos los integrantes de la Casa Real en la clínica fue el claro preludio del fatal desenlace que hoy viste de luto a la nación.

Haakon VIII: la transición inmediata

Con la muerte de Harald V se abre de forma automática una nueva era en la historia política y constitucional de Noruega.

Su hijo y hasta ahora príncipe heredero, Haakon, asume de inmediato las funciones y la Jefatura del Estado como nuevo monarca del país.

Harald de Noruega. Gtres

Haakon, de 53 años, venía ejerciendo la regencia del reino durante los prolongados periodos de baja médica de su padre, asumiendo la representación institucional y la dirección de los Consejos de Estado.

Su amplia preparación, sumada al respaldo unánime de las fuerzas políticas del Storting (Parlamento noruego) y de la opinión pública, garantiza una transición fluida y de absoluta continuidad institucional en un momento de profundo duelo nacional.

El nuevo soberano ofrecerá un mensaje a la nación en las próximas horas, mientras el Gobierno prepara los protocolos oficiales para los funerales de Estado.

El trágico desenlace de Harald V es el capítulo final de un largo historial de achaques y complicaciones médicas que habían mermado su capacidad física en el tramo final de su vida.

A pesar de su inquebrantable voluntad de cumplir con el juramento prestado ante el Parlamento -repitiendo en múltiples ocasiones que su compromiso con el trono era "de por vida"-, los problemas de salud le acompañaron durante más de dos décadas de forma recurrente.

El amplio historial clínico del monarca se remonta al año 2003, cuando tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para la extirpación de un tumor de vejiga.

Años más tarde, en 2020, fue operado del corazón para realizarle la sustitución de una válvula aórtica, mientras que en 2021 pasó de nuevo por quirófano tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla.

Harald junto a Haakon. Gtres

A todos estos antecedentes se sumó el diagnóstico de anemia hemolítica, una patología crónica que provocaba la destrucción prematura de sus glóbulos rojos, causándole fatiga severa, mareos y episodios repetidos de dificultad respiratoria.

Las alarmas internacionales sobre su vulnerabilidad ya se encendieron en febrero de 2024, cuando el monarca tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Malasia debido a una grave infección sistémica.

Ante el riesgo que suponía el trayecto de vuelta a Oslo debido a su baja frecuencia cardíaca, los médicos le implantaron un marcapasos temporal en el país asiático antes de autorizar su traslado en un avión medicalizado, colocándole posteriormente un marcapasos definitivo.

Apenas dos años después, en febrero de 2026, el soberano sufrió un percance similar durante una estancia privada en las Islas Canarias (España), ingresando en un hospital tinerfeño por deshidratación e infección aguda en una pierna.

Este último internamiento del 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo, provocado por la acumulación masiva de líquidos derivada del tratamiento de cortisona, derivó en la infección bacteriana sanguínea que finalmente el veterano rey no ha podido superar.