El rey Felipe VI inaugura la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre: su emoción al recordar a dos amigos de vela fallecidos

Este martes, 4 de agosto, ha quedado inaugurada, en el Real Club Náutico de Palma, la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre con la destacada presencia, como ya es tradición, del rey Felipe VI (58 años).

Este año, la Copa de Vela ha arrancado con una primera jornada marcada por la emoción y el recuerdo. No ha sido el viento ni la competitividad en el campo de regatas lo que ha centrado la atención, sino un emotivo homenaje.

Una suerte de tributo a dos figuras esenciales de la vela española que fallecieron recientemente: Manuel 'Noluco' Doreste y Javier Vallejo.

El Rey posando ante la prensa. Gtres

Ambos, jóvenes aún y con muchas regatas por disputar, han dejado una huella profunda en el deporte, y sus compañeros han querido recordarlos en un acto encabezado por el rey Felipe VI, visiblemente emocionado.

El monarca ha llegado este martes día 4 al club en torno a las diez de la mañana, donde varios equipos se han reunido en la explanada frente a la piscina para recordar a los dos regatistas. La emoción, claro está, se ha palpado en el ambiente.

La trayectoria de ambos explica la magnitud del homenaje. Javier Vallejo, gaditano, formó parte del equipo olímpico español en Barcelona 92 y posteriormente del equipo español de la America’s Cup, coincidiendo con el Rey en alta mar durante décadas.

Por su parte, el canario Noluco Doreste, miembro de la histórica familia Doreste Blanco, acumuló títulos mundiales y participaciones en ciclos olímpicos, representando a España en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 junto a Domingo Manrique y Juan Luis Wood.

Felipe VI junto al resto de la tripulación. Gtres

En 1994 obtuvo el título mundial de su clase. Además, compaginó su carrera deportiva con su profesión como médico anestesista.

Durante el acto, los deportistas han podido ver un vídeo recopilatorio de la trayectoria de ambos. Después, subieron al escenario para rendirles homenaje.

En lugar del tradicional minuto de silencio, se ha optado por un gesto más cálido: se ha mandado un abrazo al cielo en forma de aplausos, como informa LOC.

La ovación, iniciada por el Rey, se ha prolongado durante 60 segundos, un momento cargado de emoción que ha marcado, sin duda, el inicio de la jornada.

Superado ese instante de nostalgia, los equipos se han dirigido al pantalán para comenzar la competición.

El look deportivo del monarca. Gtres

Felipe VI, que durante décadas ha repetido este mismo recorrido, se ha dirigido esta vez al pantalán 10, donde está atracado el Hispania, el nuevo barco adquirido por la Comisión de Regatas de la Armada.

El velero estuvo en Ferrol hasta esta semana, cuando fue trasladado a la base naval de Porto Pi.

Desde allí, el Rey se reunió el lunes con su tripulación para entrenar por primera vez desde su llegada a Palma, después de que los incendios y la crisis migratoria en Ceuta lo mantuvieran ocupado.

En el plano estilístico, este martes, Felipe ha estrenado la equipación oficial del Hispania. Ha lucido una camiseta blanca con el nombre del barco en la izquierda y el logo de la Armada en la espalda.

En la clase Abanca ORC 0, donde compite Felipe VI, participan 14 equipos, entre ellos diez unidades TP52, incluida el Hispania. El barco aprovechó la jornada de entrenamiento del lunes para reencontrarse con su tripulación y con la bahía de Palma.

Ganador de la pasada edición y campeón de Europa de ORC 0 bajo los colores del estadounidense Vesper, el nuevo barco de formación de la Armada se medirá con rivales de gran nivel.

El rey Felipe VI, este martes, día 4, en Palma. Gtres

Estos son, el Urbania de Tomás Gasset, ganador del Trofeo SM La Reina en julio; los italianos Blue de Bonfiglio Mariotti, subcampeón de Europa 2025; Vudú de Mauro Gestri, actual subcampeón del mundo; o el alemán Red Bandit de Carl-Peter Forster.

La jornada deportiva de este martes llega después de una noche festiva. Este pasado lunes se celebró el tradicional Cóctel de Armadores, uno de los eventos sociales más destacados del verano mallorquín, considerado el acto inaugural de la regata.

Este año ha tenido lugar en el Hotel de Mar, Gran Meliá, reuniendo a más de 300 invitados entre armadores, patrocinadores, representantes institucionales y personalidades del ámbito social, empresarial y deportivo.

Recepción en Marivent

Tras esta primera jornada de competición, la Familia Real ofrecerá en la noche de este martes la tradicional recepción a las autoridades y sociedad balear en el Palacio de Marivent.

Felipe VI, que llegó a Palma el pasado 29 de julio procedente de Perú dónde asistió a la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori, viajará el próximo jueves también a la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

En estos días, tras el despacho que mantuvo el mismo día 29 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), el Rey ha seguido con preocupación la crisis migratoria en Ceuta.