Este martes, 4 de agosto, la Familia Real ha abierto las puertas del Palacio de Marivent para celebrar la tradicional recepción a la sociedad balear y a las autoridades locales.

Un acto que ya se ha consolidado como uno de los eventos institucionales más representativos del verano mallorquín. Más de 600 asistentes son testigos, una vez más, de una recepción que convierte cada verano los jardines del Palacio de Marivent en un gran punto de encuentro social e institucional.

El acto arranca cuando el reloj marca las 21:00 horas, justo antes de la puesta de sol, un momento idóneo en el que la temperatura comienza a descender tras una jornada calurosa que alcanza los 30 grados.

Jaime Anglada, gran amigo del rey Felipe VI, ha sido uno de los grandes invitados. El de este 4 de agosto ha sido uno de los escogidos y selectos actos públicos al que ha asistido Jaime tras el grave atropello que sufrió el pasado verano.

Es la quinta edición consecutiva en la que la recepción se celebra en los jardines de esta residencia, donde los Reyes disfrutan sus vacaciones desde hace más de medio siglo.

Marivent, situado sobre un acantilado de Cala Major y con vistas privilegiadas al Mediterráneo, se convirtió en escenario de esta recepción en 2022, cuando el acto abandonó el Palacio de la Almudaina y regresó tras dos años de pausa obligada por la pandemia.

Aquel verano marcó también un hito: por primera vez, los jardines se abrieron al público mientras la Familia Real permanecía alojada en el interior.

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En esta edición, además de los reyes, Felipe VI (58 años) y Letizia (53), y de la reina emérita Sofía (87), también han estado presentes la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), que debutaron en este acto el pasado año y han vuelto a participar en la recepción con naturalidad y cercanía.

Su presencia refuerza el carácter institucional del evento y subraya el papel creciente de las hijas de los Reyes en la agenda pública.

La recepción, que reúne a representantes políticos, empresariales, culturales y sociales de Baleares, se ha convertido en un punto de encuentro clave entre la Corona y la sociedad balear, y en una oportunidad para reforzar los vínculos históricos entre la Familia Real y Mallorca.

Tras la recepción a las autoridades baleares, Felipe VI hará un viaje relámpago a Colombia. Será el 7 de agosto con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella (47).

Un día después regresará a Baleares para presidir esa misma noche la entrega de trofeos de la Copa del Rey Mapfre de Vela. Tras concluir su estancia estival en Mallorca, el destino exacto de los Reyes junto a sus hijas pasará a ser un secreto de Estado.

Comenzarán sus vacaciones privadas, de las cuales solo tiene constancia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54). Suelen elegir destinos europeos como Grecia o Croacia.