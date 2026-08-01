Pablo de Grecia y Marie-Chantal, en yate con sus 5 hijos por el Egeo: parada en una isla sin casas, coches ni asfaltado

Pablo de Grecia y Marie Chantal, con su hija Olympia, en las redes sociales. @pavlosgreece

Las aguas cristalinas del mar Egeo han vuelto a convertirse en el refugio estival de la familia real griega.

Pablo de Grecia, el primogénito de 59 años del recordado rey Constantino II, y su esposa, Marie-Chantal Miller (57), están disfrutando de unos días de descanso y desconexión en alta mar en el marco de sus tradicionales vacaciones familiares.

En esta ocasión, la pareja ha sido localizada en la idílica isla de Antíparos a bordo de su lujoso yate, con el que se encuentran realizando un crucero por las Cícladas.

Junto a ellos navegan sus cinco hijos: Olympia, que acaba de cumplir 30 años, Constantino, de 27, Achilleas, quien celebrará su 26 cumpleaños el próximo 12 de agosto, Odysseas, de 21, y el joven Arístides, de 18 años.

A bordo de un yate de lujo

La embarcación se ha dejado ver en uno de los parajes más exclusivos y tranquilos de la zona.

"Su barco estaba anclado en la playa de Livia, en la isla de Despotikó, desde donde posteriormente zarparon", ha revelado a la edición helena de OK! una fuente cercana que presenció el paso de la familia por el archipiélago.

El destino elegido no es cosa del azar. La pequeña y deshabitada isla de Despotikó, famosa por sus yacimientos arqueológicos y su cala de Livia, ofrece la privacidad absoluta que la familia busca durante estos días de navegación.

Cabe destacar que Despotikó es un enclave virgen y deshabitado del archipiélago de las Cícladas. Una isla libre de pueblos, carreteras u hoteles.

Su paisaje salvaje de colinas rocosas y vegetación mediterránea contrasta con una costa salpicada de calas de arena dorada y aguas turquesas, entre las que destaca la playa de Livia, donde la familia ha recalado.

Accesible únicamente por mar, esta tranquilidad absoluta la ha convertido en el fondeadero perfecto y refugio de privacidad para yates de lujo, magnates y familias reales.

La isla alberga un tesoro histórico de primer orden conocido como "el Delos de las Cícladas". En el yacimiento de Mantra se halla un monumental santuario arcaico del siglo VI a.C. dedicado a Apolo y Artemisa, donde los arqueólogos continúan sacando a la luz y restaurando templos, altares y estatuas de mármol blanco.

El divertido baile de Achilleas

Entre jornadas de sol, baños en aguas turquesas y momentos de relax a bordo, Pablo de Grecia y Marie-Chantal continúan afianzando su tradición de reunir a la familia en aguas helénicas cada temporada estival.

Una de las imágenes más divertidas que han salido a la luz de esta travesía familiar es el baile desenfrenado de Achileas en la cubierta del yate.

Pablo de Grecia y su familia se encuentran de vacaciones en un yate de lujo en las costas del Egeo. @pavlosgreece

La estampa no resulta del todo extraña, teniendo en cuenta la enorme vocación artística del joven. Ya desde su infancia ha participado en obras de teatro escolares e incluso hizo su primer monólogo con tan solo 15 años.

Después de completar su etapa escolar en el Reino Unido, Achileas se trasladó a Nueva York para estudiar en la Universidad de Nueva York (NYU), donde se graduó en Artes Escénicas en 2023. Dotado de innegables dotes artísticas, su sueño desde niño ha sido siempre el de convertirse en actor.

El cumpleaños de Olympia

Estas vacaciones en alta mar guardan, además, un motivo de celebración muy especial para la familia. La travesía ha coincidido con el cumpleaños de Olympia de Grecia, la primogénita del matrimonio, quien sopló 30 velas el pasado 25 de julio.

La efeméride se convirtió en la excusa perfecta para que los príncipes herederos y sus hijos hicieran un alto en su travesía y recalaran en una de las terrazas con mejores vistas del archipiélago heleno, donde, tal y como se puede ver en las redes sociales, arroparon a la joven modelo y socialité en su gran día.

Olympia de Grecia celebró su 30 cumpleaños acompañada de su familia. @pavlosgreece

Acompañada por sus padres y sus hermanos en un ambiente distendido y plenamente veraniego, la princesa celebró el cambio de década en un marco incomparable, en la tierra de sus ancestros.

Entre risas, confidencias y un divertido momento frente a una tarta, la reunión familiar en aguas griegas ha dejado estampas de complicidad que revalidan la estrecha unión que mantiene el clan del actual Jefe de la Casa Real de Grecia durante sus veranos en el Mediterráneo.