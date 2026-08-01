Guillermo y Kate reaparecen por sorpresa en Escocia con sus tres hijos: sus gestos en las gradas acaparan la atención

Los Príncipes de Gales y sus tres hijos han asistido al penúltimo día de los Juegos de la Commonwealth, en Glasgow. GTRES

Nadie lo ha esperado y ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del penúltimo día de los Juegos de la Commonwealth.

El príncipe Guillermo (44 años) y su esposa, Kate Middleton (44) han sorprendido a los asistentes al reaparecer en las semifinales de netball disputadas este sábado, 1 de agosto, en el recinto The Hydro de Glasgow acompañados por sus tres hijos: los príncipes George (13), Charlotte (11) y Louis (8).

Aunque la presencia de los príncipes de Gales figuraba en la agenda oficial, la asistencia de los pequeños se ha mantenido en absoluto secreto hasta el último momento.

Kate Middleton, con sus tres hijos, ha presenciado la semifinal de netball entre Jamaica y Australia en el noveno día del torneo en The Hydro. GTRES

La familia al completo ha seguido desde la grada el enfrentamiento entre Jamaica y Australia.

Guillermo y Kate se han sentado a ambos lados de sus hijos, que han ocupado los asientos centrales, dejando entrever la estrecha complicidad familiar.

Los Príncipes de Gales y sus tres hijos se han trasladado a Glasgow para asistir a un encuentro de netball. GTRES

Una vez más, y como suele suceder siempre que se trata de actos a los que asisten todos los miembros de la familia, han sido las actitudes de los tres niños las que han acaparado toda la atención del público y de los fotógrafos.

Los divertidos gestos de George, Charlotte y Louis, que han alternado momentos de gran curiosidad con inevitables muestras de aburrimiento e impaciencia a lo largo del encuentro, se han convertido en lo más comentado del día. Tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Los príncipes George, Charlotte y Louis, en las gradas del estadio The Hydro, en Glasgow. GTRES

Caras de aburrimiento

Durante el partido, el heredero al trono ha comentado varias jugadas con sus tres hijos, mientras que la princesa de Gales ha intercambiado impresiones de forma constante con su hija.

A pesar de los momentos en los que el ritmo del partido les ha sobrepasado y el cansancio o la monotonía se han hecho patentes en sus rostros, también se ha podido observar la gran sintonía entre los tres hermanos, que han conversado y reaccionado juntos a las acciones más destacadas.

Kate Middleton, con su hija Charlotte, en un momento del encuentro. GTRES

Como ya ha sido habitual en sus apariciones públicas, el pequeño Louis ha vuelto a ser el gran protagonista de la jornada. Con sus característicos bostezos, sus espontáneas muecas de desinterés y sus expresivas reacciones, ha regalado las instantáneas más simpáticas de la tarde.

Otro de los momentos más entrañables lo han protagonizado Kate y la princesa Charlotte. Madre e hija han aprovechado la cita deportiva para fotografiarse junto a varias integrantes de la selección escocesa de netball, con quienes han compartido unos minutos en las gradas en un ambiente distendido y cercano.

Los príncipes Charlotte, Louis y George. GTRES

La representación de la familia real

La presencia de los príncipes de Gales se ha sumado a la intensa agenda institucional que la familia real británica ha mantenido durante estos Juegos de la Commonwealth.

Antes del inicio de la competición, Guillermo y Kate ya habían mantenido un encuentro con los deportistas del equipo galés y sus familiares para desearles suerte.

Este mismo sábado también han acudido al evento el príncipe Eduardo (62) y Sophie (61), duques de Edimburgo. En calidad de vicepresidente de Commonwealth Sport (el organismo responsable de los Juegos), Eduardo ha visitado a varios atletas, continuando así con una agenda que ambos iniciaron días atrás.

Cabe recordar que el pasado jueves ya asistieron, junto a la princesa Ana (75), a distintas pruebas de atletismo como las de vallas, triple salto y decatlón. Por su parte, los reyes Carlos III (77) y Camila (79) fueron los encargados de presidir la ceremonia inaugural de esta edición de los Juegos el pasado 23 de julio.

El príncipe Guillermo, con sus tres hijos, en un partido de los Juegos de la Commonwealth. GTRES

Un verano especial antes de un gran cambio

Más allá del compromiso institucional, la asistencia de Guillermo y Kate con sus tres hijos ha tenido un marcado carácter familiar.

No es demasiado habitual ver a los cinco juntos en este tipo de actos y, de hecho, su última aparición conjunta se remontaba al desfile del Trooping the Colour, celebrado el pasado mes de junio.

Además, la cita ha tenido un significado muy especial para George y Louis, quienes han asistido por primera vez a unos Juegos de la Commonwealth (Charlotte ya había acompañado a sus padres durante la edición de 2022).

Kate Middleton, este sábado, 1 de agosto, en Glasgow. GTRES

Todo ha apuntado a que los príncipes de Gales han querido aprovechar al máximo este verano junto a sus hijos antes de que se produzca un importante cambio para la familia.

En las próximas semanas, el príncipe George iniciará una nueva etapa académica en Eton College, donde cursará sus estudios como alumno interno, siguiendo así la tradición de la familia.

Tanto su padre, el príncipe Guillermo, como su abuelo, el rey Carlos III, pasaron por las aulas de este prestigioso centro, considerado uno de los más influyentes del Reino Unido.

Mientras George comience esta nueva etapa escolar lejos del hogar real, sus hermanos Charlotte y Louis continuarán su formación en Lambrook School, donde seguirán compartiendo juntos el día a día escolar.