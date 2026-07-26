El rey Felipe VI, junto a Letizia, visita a los damnificados por los incendios en Madrid: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado este mediodía a la Comunidad de Madrid para mostrar su apoyo a las personas afectadas por la grave ola de incendios que azota la región.

La visita, que no estaba contemplada en la agenda oficial difundida por la Casa Real para esta semana, se ha organizado a última hora ante el rápido avance de las llamas y la complicada situación que también atraviesan otros puntos del país.

"La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos", ha destacado el Rey en su comparecencia a los medios de comunicación. "Creo que es un buen mensaje cuando vemos que unidos se puede hacer frente a cualquier riesgo", ha destacado.

Por su parte, la Reina ha recordado "lo importante que es escuchar a los vecinos" y a todas las personas que han tenido que vivir "la salida precipitada de su casa" debido a esta gravísima situación.

Los reyes Felipe VI y Letizia han interrumpido su fin de semana en Mallorca para visitar a los damnificados de los incendios en Madrid. GETTY

"El logro principal es preservar la vida humana"

En su discurso, el Jefe de Estado ha mostrado su preocupación ante el fuego que avanza en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

"Llevamos cuatro días sin fin. Algunos han perdido muchos bienes y, en conjunto, hemos perdido un patrimonio natural incalculable. Además, como bien saben, todavía hay mucho riesgo", ha destacado.

Asimismo, ha recalcado su agradecimiento a las fuerzas de seguridad y a los voluntarios implicados en las tareas de extinción y ayuda a los damnificados: "Queremos agradecer la oferta y la labor de los servicios de emergencia encargados de la operación: especialmente a la Protección Civil, bomberos, policías municipales, Policía Nacional, Guardia Civil y la UME (Unidad Militar de Emergencias)".

"Todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados, que son miles, están haciendo una labor espectacular, profesional, entregada y sufrida, que hay que agradecer y alabar", ha añadido.

Por otro lado, ha puesto en valor que "el mejor mensaje para todos" es "dar la certeza de que se están empleando todos los medios posibles, humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios".

"El logro principal, ya saben, es preservar la vida humana y garantizar la seguridad, creo que las cifras y los datos lo evidencian", ha subrayado. "Después, asegurar las poblaciones y minimizar en lo posible los daños causados por el fuego".

Los reyes Felipe y Letizia, en su visita a Villamanta (Madrid). TVE

El rey Felipe VI no se ha olvidado de la colaboración internacional que está recibiendo el país para frenar el avance de las llamas.

"Quiero decir unas palabras de gratitud hacia los países que nos han ofrecido y desplegado medios humanos y materiales, tanto a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea como de otros acuerdos", ha expresado. "Es un mecanismo que está funcionando, aunque posiblemente haya que pensar en potenciarlo aún más"

"Estamos viviendo una situación de riesgo e incendios en Francia simultáneamente, con lo cual hay que repartir ese esfuerzo internacional", subrayaba.

Tras hacer "una llamada" para pedir a los ciudadanos que atiendan las "indicaciones" de las autoridades, ha remarcado que esta es la única vía para garantizar que "la agilidad en los movimientos y en las reacciones sea lo más eficaz posible" y que "la emergencia dure lo menos posible y se salde con los menores daños".

Después de las palabras de Felipe VI, la reina Letizia se ha dirigido a la prensa para insistir en la importancia de conocer "la tristeza que describen" las víctimas de los incendios.

Letizia ha enfatizado el valor de las preguntas que ahora quedan "en el aire" entre los damnificados: "Cuándo voy a volver, cómo estará mi casa y qué me voy a encontrar cuando vuelva. Y, sobre todo, qué hacer para que esto no vuelva a pasar".

El Rey ha participado esta tarde, por videoconferencia y desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias, con motivo de los incendios forestales. pic.twitter.com/BxW6tJDL6n — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 24, 2026

Una jornada intensa

La jornada del monarca ha comenzado a primera hora de la mañana con su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, procedente de Palma de Mallorca, donde había iniciado sus primeros compromisos del verano.

Desde allí se trasladó al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde presidió una reunión de coordinación para conocer de primera mano la evolución de los incendios y el desarrollo de las labores de extinción.

Finalizado ese encuentro, alrededor de las 12.30 horas, los Reyes han puesto rumbo al polideportivo La Chopera, en Villamanta, convertido desde el sábado en el principal centro de acogida para decenas de familias evacuadas de municipios cercanos, entre ellos Villa del Prado y Aldea del Fresno.

Durante la visita han estado acompañados por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos; y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

Junto a ellos han recorrido las instalaciones para conversar con los vecinos desplazados, interesarse por su situación y transmitirles personalmente su apoyo. Siguiendo el deseo expresado por la Casa Real, estos encuentros han tenido lugar sin la presencia de cámaras de televisión, con el objetivo de preservar la intimidad de los afectados.

La evolución de los incendios ha centrado buena parte de la actividad institucional de Felipe VI en los últimos días.

La expansión de los distintos focos en comunidades como Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha coincidió con su llegada a Palma de Mallorca para comenzar su tradicional estancia estival.

Sin embargo, el monarca ha permanecido en contacto permanente con la situación desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, donde ha recibido información actualizada sobre la emergencia.

No es la primera vez que los Reyes muestran su implicación ante una crisis de estas características.

El pasado verano, tanto Felipe VI como Letizia realizaron un seguimiento continuo de la ola de incendios que afectó a Castilla y León, Extremadura y Galicia. También se desplazaron a algunas de las zonas más castigadas para conocer de cerca el alcance de los daños y respaldar a los vecinos afectados y a los equipos de emergencia.