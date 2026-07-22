La primera semana de arresto domiciliario de Marius Borg: en familia, conectado a las redes y una pequeña celebración

La primera semana de Marius Borg Høiby (29 años) bajo arresto domiciliario en el palacio de Skaugum ha transcurrido marcada por la discreción. El hijo mayor de la princesa Mette-Marit (52) permanece en la finca real con vigilancia electrónica, mientras espera la resolución definitiva de su recurso.

La decisión del Tribunal de Distrito de Oslo permitió que el joven dejara la prisión de Ila, donde están los presos más peligrosos del país, para cumplir, al menos durante las próximas cuatro semanas, la medida en la residencia oficial de los príncipes herederos.

Borg se ha instalado en una casa independiente dentro de los terrenos reales donde debe permanecer las 24 horas del día, ya que no tiene derecho a salidas. Una furgoneta Mercedes, con los cristales tintados, llevó a cabo el traslado desde el centro penitenciario hasta su nuevo hogar.

Marius Borg en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales

Marius permanece en su nuevo destino desde el pasado 14 de julio a las 13.30 de la tarde, que es el día y la hora en la que se fotografió al vehículo entrando en los confines de palacio.

Justo la llegada de Marius coincidía con el alta hospitalaria de Mette-Marit, que hace un mes era operada para recibir unos nuevos pulmones y acabar con la fibrosis que llevaba arrastrando desde hace años.

Estos primeros días de arresto domiciliario, madre e hijo han podido estar juntos y recuperar algo del tiempo perdido. De hecho, uno de los principales motivos que argumentaba Borg para ser liberado era poder estar con su madre enferma y ser partícipe de la situación familiar como lo eran sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20).

También ha habido tiempo para una pequeña e íntima celebración. Haakon de Noruega cumplía hace dos días 53 años y el Palacio anunció que el homenaje se iba a llevar a cabo en la más estricta intimidad. Otros años lo ha celebrado en la residencia de verano en la isla de Dvergsøya, a las afueras de Kristiansand, pero por razones obvias este verano está siendo totalmente diferente para la Familia Real noruega.

Móvil y ordenador

Aunque Marius Borg tiene prohibido salir de la finca familiar, sí tiene acceso al mundo exterior a través de un teléfono y un ordenador, pero con limitaciones. Las autoridades penitenciarias tienen el derecho de registrar y revisar el contenido y el historial de sus dispositivos en cualquier momento.

Está estrictamente prohibido usar el dispositivo para cometer nuevos delitos, acceder a material ilícito o contactar a personas involucradas en el caso. Este último punto ha sido el más controvertido de todos y el que ha enfrentado a los abogados de las víctimas y del condenado.

Debido al alto riesgo de reincidencia que a día de hoy tiene Marius Borg, hay un miedo real a que se pueda poner en contacto con alguna de las mujeres a las que violó o maltrató. Especialmente se teme que quiera hablar con la llamada mujer de Frogner -se la conoce así para proteger su identidad- que es una de sus últimas parejas con la que mantuvo una tóxica relación.

Høiby cree que tanto él como su exnovia han pasado página y que no desea tener ningún contacto con ella. "Si un día aparece en mi puerta, tendré que llamar a la policía. No quiero tener ningún contacto con ella", dijo en una de sus declaraciones ante el tribunal.

De momento, sí está haciendo uso de las redes sociales, como ha podido comprobar de primera mano EL ESPAÑOL, pero no hay constancia de que se haya puesto en contacto con nadie que no debe.

El hijo de la princesa Mette-Marit surfeando. Redes sociales

El hijo de la princesa Mette-Marit ha reactivado su cuenta privada de Instagram aceptando algunas de las solicitudes de amistad que tenía pendientes como las de los redactores de JALEOS. En los últimos días sus seguidores han aumentado en casi 7.000 más.

Parece que solo se está poniendo al día porque de momento no ha publicado ninguna imagen. El último post es un carrusel de imágenes de 2023 practicando surf en una instalación wavegarden en Suiza.

En familia

La presencia de Marius Borg en Skaugum ha convertido el verano de los príncipes Haakon y Mette-Marit en uno de los más inusuales de los últimos años, con la familia obligada a permanecer en la residencia y con escasas apariciones públicas. También, claro está, por la frágil salud de la princesa heredera a la que le queda una larga y lenta recuperación después del trasplante.

Las tres semanas restantes de arresto domiciliario - el tribunal puede después extender el régimen o no- se prevé que sigan siendo igual de familiares. La princesa Ingrid estará en Noruega hasta que empiece el nuevo curso en la Universidad de Australia y Haakon ha reducido su agenda para estar cuidando a su familia.

De momento en su agenda solo hay un acto programado para el 7 de agosto, que tiene previsto acudir con su padre el rey Harald (89) al Consejo de Estado en el Palacio Real en Oslo.

El hijo de la princesa heredera en unas vacaciones. Redes sociales

Marius Borg fue condenado a cuatro años de prisión el 15 de junio. Fue declarado culpable de dos cargos de violación, violencia doméstica y otros delitos. Fue absuelto de dos cargos de violación.

El veredicto no es definitivo, ya que Høiby ha apelado la sentencia por violación y abuso en el seno de una relación íntima.