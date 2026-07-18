El verano más inusual para los príncipes herederos Mette-Marit y Haakon de Noruega: sin playa y en aislamiento médico

Este verano 2026 será, sin duda, uno de los más atípicos para la Familia Real noruega, o al menos para los príncipes herederos. Con el trasplante de pulmón de Mette-Marit (52 años) y la vuelta a casa de Marius Borg (29), para seguir cumpliendo su condena en régimen de arresto domiciliario, las vacaciones se complican para ellos.

Serán unos meses totalmente distintos a los de otros años. La estampa habitual de los miembros reales navegando sonrientes en el yate real o posando relajados en las playas de Tjøme queda completamente suspendida.

Los príncipes herederos pasarán un verano de absoluto perfil bajo, refugiados en su residencia oficial en el Palacio Real de Skaugum en Oslo, enfocados en la delicada recuperación física de la esposa de Haakon (52) y en asimilar el golpe familiar y judicial de la condena de Marius.

Los príncipes herederos de Noruega. Geety Images

La gran noticia para la esperanza familiar llegó el pasado 14 de julio, cuando la princesa Mette-Marit recibió el alta médica. Menos de un mes antes, el 17 de junio, la heredera consorte se sometía con éxito a un trasplante de pulmón exprés.

La intervención se hizo inevitable tras el grave y rápido deterioro provocado por la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018, que en los últimos meses la había obligado a depender de soporte respiratorio de oxígeno en sus escasas apariciones públicas.

Aunque los médicos confirman que el órgano ha sido compatible y la evolución es favorable, la princesa se enfrenta ahora a un año crítico de recuperación postoperatoria.

Su sistema inmunológico deprimido exige un entorno de aislamiento casi clínico, libre de cualquier riesgo de infección.

Por este motivo, el príncipe Haakon ha despejado gran parte de su agenda de representación exterior y la pareja ha descartado cualquier traslado estival.

Mette-Marit y Haakon en la playa. Geety Images

Villa Vogts vacía

Los príncipes herederos suelen alquilar casi todos los veranos Villa Vogts, una histórica casa de madera blanca construida en 1917 junto al mar en el sur de Noruega.

Este año, a no ser que haya cambios de última hora, la propiedad no acogerá a sus inquilinos reales, lo que seguro habrá supuesto un motivo de tristeza para Mette-Marit. Ella nació y se crió precisamente en la localidad donde se encuentra esta casa.

Alquilar esta propiedad en la costa sur es una manera de veranear en su tierra natal, rodeada de su familia y amigos de la infancia.

La villa fue diseñada por Arnstein Arneberg, considerado uno de los arquitectos noruegos más importantes del siglo XX. Lo curioso es que él fue también el encargado de diseñar Skaugum, a las afueras de Oslo.

El inmueble tiene capacidad para alojar hasta 18 personas, repartidas en cuatro dormitorios principales en el piso superior y un pintoresco cobertizo anexo en el jardín. Cuenta con amplios salones de techos altos, una enorme terraza con vistas al mar y un embarcadero privado.

Lo más sorprendente es que se trata de un espacio de uso compartido con el público. Por contrato, los príncipes herederos solo tienen reservado el derecho exclusivo de uso durante unas semanas concretas en el verano.

El resto del año (en primavera, otoño y ciertas semanas estivales), la villa es gestionada por una asociación local que la alquila a grupos, bodas o incluso permite a excursionistas reservar habitaciones individuales a precios bastante accesibles.

Villa Vogts. Web oficial de la casa

A bordo del buque real

Por su parte, los reyes Harald (89) y Sonia (89) de Noruega sí se han trasladado a su residencia privada de verano, que se encuentra en la isla de Tjøme, al sureste del país, una zona conocida localmente como el "fin del mundo conocido".

Está rodeada de naturaleza salvaje, rocas y costa, lo que les proporciona una total privacidad para reunir a sus hijos y nietos.

Desde allí, enviaron hace unos días saludos tanto a la selección nacional de fútbol como al pueblo noruego.

Harald y Sonia de Noruega a bordo del buque real. Geety Images

Según la agencia de noticias NTB, todo indica que la reina Sonia a estas horas está ya de vacaciones a bordo del buque real, mientras los demás miembros de la Familia Real recibían en audiencia a la selección en el Palacio tras ser eliminados del Mundial.

El buque ha sido avistado en el último fiordo de Noruega antes de llegar a Grense Jakobselv y la frontera con Rusia. Su bandera real ha sido izada durante la travesía en los últimos días, algo que solo ocurre cuando la Reina, el Rey o ambos están a bordo.